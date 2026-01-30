Тема с широк обществен интерес! 30 общински съветници застанаха зад кмета на Благоевград за проектиране на паркинг под площад „Македония“

30 общински съветници дадоха рамо на идеята на кмета Методи Байкушев за изграждане на паркинг под площад „Македония“ в центъра на Благоевград и гласуваха подробен устройствен план, изменение на плана за регулация с ново предзназначение „за площад и подземен паркинг“ и план за застрояване. Това ще даде възможност да се обяви архитектурен конкурс и въз основа на този ПУП да се направи проект, посочи градоначалникът. Решението бе взето след продължила цял час дискусия, въпреки апела на граждани и неколцина съветници точката да се оттегли, за да се даде време за детайлно обществено обсъждане на важния за градоустройството казус.

Начало на дебатите постави Цонка Джановска, която поиска думата от трибуната на местния парламент като представител на граждански организации. В изложението си тя настоя ОбС да задължи кмета на подходящо и достъпни място за определен период от време да осигури нагледни материали, чрез които граждани и специалисти да се запознаят с проекта за подземен паркинг. Ц. Джановска настоя за информация от кого и кога е направено, изготвено и одобрено заданието за проектиране, как, кога и с какви процедури е станало възлагането, представена ли е възможност проектантите да чуят мнението на благоевградските професионалисти по идейния проект и взети ли са под внимание експертните им становища, има ли остойностяване на дейностите по преместване на паметника на Гоце Делчев, макар и временно, както и за разбиването на съществуващата 50 см бетонна, неармирана запечатка на площада, направена по време на реконструкцията за посещение на Дипломатическия корпус, за преместването и обновяването на подземната инфраструктура, също и за премахването на слоя тиня, който ще покачи подпочвените води и без чието премахване е невъзможно да се прави каквато и да е здрава основа.

Джановска поиска още отговор дали проектантите са взели предвид данните от Геофизичния институт при БАН за прогнозен магнитуд в Благоевград в случай на следващо разразяване на земетресение от Крупнишкия възел, който е близо, настоя да се огласят данните и от кого са направени замерванията на актуалните геодезически изследвания и др., и на финала попита каква в крайна сметка е цената за реализацията на един толкова сложен проект и какве са източниците за финансирането му.

Съветниците Димитър Урдев, Албина Анева, Василиса Павлова и Веселин Христов настояха точката да отпадне от дневния ред и гласуването да се отложи с 1-2 месеца, за да се състои обществен дебат. В защита на проекта за подземен паркинг се изказаха Радослав Тасков и Гергана Муртова.

Цонка Джановска Методи Байкушев А. Анева Р. Тасков Д. Урдев В. Павлова

„Проектът е сложен, безспорно. С реализацията му ще бъдат нарушени нечии интереси, включително търговски, за периода на строителството и ролята на кмета и общинска администрация е да гарантират, че строителството ще се осъществи в най-кратки срокове“, каза Тасков и подчерта, че липсата на паркоместа в ЦГЧ е лайтмотив във всички предизборни кампании, но когато кметът създава условия да се реализира, изведнъж започва негодувание.

„Учудва ме късогледството на хората с бизнес в този район, заведенията там не се посещават в момента заради липсата на паркоместа. По време на мандата на кмета Паскалев ОбС отхвърли предложен от него аналогичен проекст, аз участвах в това отхвърляне и винаги съм съжалявал, че през 2011 г. съм го направил. Причините бяха политически конюнктурни, но беше във вреда на града“, каза Радослав Тасков.

В подробна презентация кметът Методи Байкушев защити идеята си за подземен паркинг в топ центъра на Благоевград, като подчерта, че подобни решения са реализирани на много места в Европа – площад „Селестен“ в Лион, Франция, площад „Елефтерия“ в Никозия, Кипър, площад „Нойер Маркт“ във Виена и др.

„При оттегляне на предложението за финансиране по програма „Развитие на регионите“ ние имаме достатъчно време за проектиране. В началото на мандата бързахме, за да се вместим в сроковете за кандидатстване, но когато напреднахме с проекта, установихме, че заложеното финансиране няма да стигне, затова го оттеглихме и целта ни винаги е била 100 % европейско финансиране“, каза кметът Байкушев и в отговор на въпросите на Ц. Джановска подчерта, че всички те са отчетени от проектантите и те са съобразени с нормите и геофизичните особености.

„Още в началото на мандата тръгнахме с цялостна концепция да решим въпроса с паркирането не на едно, а на много места в града“, отбеляза Байкушев и отчете, че до момента в изпълнение на тази цел е подравнен теренът пред болница ПУЛС, над сградата са обособени над 100 паркоместа за безплатно ползане, още толкова са местата за паркиране със свободен достъп, направени при кампуса на АУБ.

„Припомням, че допуснахме изработването на ПУП за изграждане на подземен паркинг на площада пред хотел „Ален мак“ и той се процедира, предстои изграждане на подземен паркинг със спортни площадки в жк „Струмско“ с външно финансиране по програма „Развитие на регионите“, каза градоначалникът на Благоевград.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА