Тенденции за коса тази есен: 5 нюанса, които гарантирано ще привлекат вниманието

Eсен 2025 определя свои собствени правила дори за тенденциите в боядисването на коса. Този сезон топлите и наситени нюанси ще бъдат на мода, добавяйки дълбочина към визията ви и подчертавайки естествената красота. Ето цветовете за коса, които са на мода.

Мръсна блондинка

Този нюанс балансира между светло русо и светло кафяво, с фин ефект на сенки, сякаш косата е била целуната от слънцето. Мръсно русото подхожда както на светлокожи, така и на загорели жени, тъй като изглежда много естествено.

Той омекотява чертите на лицето и се съчетава добре с всякакъв грим. През есента този цвят изглежда особено ласкателно, хармонизирайки прекрасно с топли тонове на гардероба.

Карамелен балеаж

Карамеленият балеаж е на мода от няколко сезона. Тайната му се крие в плавните преходи от по-тъмна основа към златисто-карамелени нюанси.

Това оцветяване е идеално за тези, които искат да освежат косата си без драстични промени и да добавят допълнителен обем. През есента карамелените кичури изглеждат особено топли, подчертавайки цвета на очите и блясъка на кожата.

Течен мед

Течен мед е перфектният вариант, ако мечтаете за ярък и смел стил. Наситеният меден тон с лъскав блясък изглежда луксозно както на дневна светлина, така и вечер.

Подхожда на жени с бледа кожа и зелени или тъмни очи, добавяйки дълбочина и мистерия. Тази тенденция се съчетава идеално с есенните тонове на природата.

Канелена брюнетка

Топъл кестен с кафяво-медни акценти наподобява цвета на канелата, уютен и дълбок нюанс. Канелено-кафявият е особено ласкателен за брюнетки и жени с кестенява коса, които искат да придадат блясък и мекота на косата си.

Това е един от най-универсалните цветове на сезона. Изглежда едновременно луксозно и естествено, а тонът е лесен за поддържане.

Чери Кола

Черешово-кафявият нюанс с червени акценти се завръща към тенденциите. Той предизвиква носталгия по 2000-те, но изглежда свеж и модерен.

Черешовата кола добавя дълбочина на косата, правейки я визуално по-плътна. Идеална е за тези, които искат да освежат визията си без драстични промени, но с забележим акцент.





