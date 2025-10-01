Топ теми

Тестват сирените за ранно предупреждение и системата BG-Alert

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 349 )

Тест на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и системите на BG-Alert. От МВР съобщават, че сирените ще се включат в 11:00 часа, на територията на няколко области в страната.

Системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на април и на октомври, чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и обучение на населението, посочват още от МВР.



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *