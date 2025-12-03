Топ теми

Тестваха във въздуха петия български медицински хеликоптер

Тестваха във въздуха петия български хеликоптер за спешна медицинска помощ, съобщиха от ЦСМПВ.

Петият български медицински хеликоптер премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате.

Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД.

Те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура. След това ще започне и организация по прелитането до България.

