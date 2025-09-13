Тестът със синята птица ще ви покаже как се справяте с трудностите в живота

През прозореца на вашата стая веднъж долита синя птица и попада в капана на всички вещи и предмети. Нещо ви привлича в нея и вие решавате да я оставите при себе си.

Колкото и странно да звучи, на следващия ден птицата е сменила цвета си – вече е жълта! Тази необикновена птица сменя цвета си всяка нощ – на сутринта на третия ден тя е яркочервена, а на четвъртия ден става абсолютно черна.

Какъв цвят ще има птицата, когато се събуждате на петия ден?

Изберете един от отговорите:

Птицата не променя повече цвета си и си остава черна.

Птицата си връща своя първоначален цвят и става синя.

Птицата става бяла.

Птицата става златна.



Снимка: Nuwat Phansuwan / Shutterstock

Птицата, която влиза през прозореца на вашата стая, е сякаш символ на късмета, но неочаквано тя сменя цвета си, заставяйки ви да се безпокоите за това, че щастието ще бъде кратко. Вашата реакция на тази ситуация показва как реагирате на трудностите и на неопределеността в реалния живот.

Черна птица

Онези, които са казали, че птицата остава черна, гледат на живота песимистично. Склонни ли сте да предполагате, че щом веднъж ситуацията се е влошила, тя никога отново няма да се нормализира? Може би, е необходимо да мислите в посока: ако всичко е толкова лошо, то по-лошо вече не може да бъде. Помнете, че няма дъжд, който не спира, и няма нощ, след която да не настъпи утро.

Синя птица

Онези, които са казали, че птицата е станала отново синя, са практични оптимисти. Вие вярвате в това, че животът е смесица от хубаво и лошо и че не си струва човек да се бори с тази реалност. Вие приемате неприятностите спокойно и позволявате на нещата да вървят по реда си без излишно безпокойство и стрес. Този поглед върху живота ви позволява благополучно да понасяте вълните от бедствия и да не им давате да ви отнесат.

Бяла птица

Онези, които са казали, че птицата е станала бяла, под натиск се държат спокойно и решително. Вие не губите време за вълнения и нерешителност, дори когато ситуацията става кризисна. Ако ситуацията става прекалено лоша усещате, че е по-добре навреме да прекратите това неизгодно начинание и да потърсите друг път към своята цел, отколкото да затънете в никому ненужна мъка. Този подход означава, че всичко става по естествен път и както вие искате.

Златна птица

Онези, които са казали, че птицата е станала златна, могат да бъдат описани с думата „безстрашен“. Вие не знаете какво е натиск. За Вас всяка криза е благоприятна възможност. Могат да ви сравнят с Наполеон, който е казал: „…Невъзможно – това не е френска дума“. Но бъдете внимателни, не давайте на своята безгранична увереност да ви надвие. Границата между безстрашието и безразсъдството е много фина.obekti.bg





