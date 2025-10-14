Те няма да разочароват шофьорите: Механик препоръча 5 много надеждни и достъпни коли

В днешно време намирането на достъпна кола, която не само изглежда добре, но и рядко се поврежда, не е лесно. Не е обаче и невъзможно.

Автомобилният експерт и механик от Just Answer Крис Пайл сподели в коментар за GoBankingRates кои достъпни автомобили си струва да обмислите. Той открои пет модела, които няма да разочароват шофьорите.

Най-добрият бюджетен SUV: Ford Bronco

Механикът обясни, че Ford Bronco е един от най-добрите модели в своя клас. Той отбеляза, че има огромен брой различни нива на оборудване за този SUV.

„Можете да изберете базовия модел или да го надстроите с по-хубави функции и различен външен вид. Можете също така да закупите базовия модел и да го персонализирате по-късно с каквото пожелаете“, сподели Пайл.

Експертът каза, че възможностите за ъпгрейд на Ford Bronco го правят чудесен избор за тези, които търсят достъпен SUV.

Два спортни автомобила: Toyota GR86 и Subaru BRZ

В сегмента на спортните автомобили Пайл препоръчва Toyota GR86 и Subaru BRZ. Тези модели имат само малки разлики.

Според експерта Toyota GR86 и Subaru BRZ предлагат отлично управление, но са по-евтини от много конкуренти. Той добави също, че тези модели не изискват огромни разходи за поддръжка.

Пикап за всяка задача – Ford Maverick

Пайл също препоръча Ford Maverick. Това е най-достъпният пикап на марката, но според експерта е способен да се справи с почти всяка задача.

„Преди имаше много Ford Ranger по пътищата. Те изчезнаха, точно както Ford Sport Trac. Ranger се завърна, но много хора просто искат малък пикап за лека работа и ежедневни поръчки“, сподели Пайл.

Kia Carnival: Забавен миниван

Механикът също така призова шофьорите да обмислят Kia Carnival. Той каза, че това е забавен миниван, който е по-достъпен от много от конкурентите си.

„Прилича на Ford Explorer, но с плъзгащи се врати за лесен достъп и възможност за теглене на лодка. Разходът на гориво е около 10 литра на 100 км, а готови ли сте за това? Седалките на втория ред се накланят назад и имат поставки за крака. Бъдете готови всички да поискат да седнат отзад по време на пътуването“, каза експертът.

Преди това експерти от британското издание What Car определиха най-надеждните и най-ненадеждните автомобили за 2025 г. в популярните сегменти. За целта те проведоха проучване сред над 32 000 собственици на различни модели.

По-конкретно, Hyundai i10, Kia Ceed и Alfa Romeo Giulia бяха сред най-надеждните автомобили. Сред моделите, които често се повреждат, експертите откроиха Renault Zoe, Hyundai Ioniq Electric и Mercedes-Benz C-Class.