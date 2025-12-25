Те са над 60 г. и рискуват живота си на фронта, кои са „Степните вълци“ от Запорожие?

Те са над 60-годишни и не могат да помагат в отбраната на Украйна с оръжие в ръка, но въпреки това са полезни: поправят дефектни ракети, с които след това обстрелват руските позиции, разказва „Дойче Веле„. Кои са „Степните вълци“ от Запорожие?

В Запорожие украинските войски са под огромен натиск от страна на руските части. В различни участъци от фронта воюват дори мъже, отдавна достигнали пенсионна възраст. Една от групите се нарича „Степни вълци“ – мъже около и над 60-те, които рискуват живота си близо до фронта. Те поправят повредени ракети, за да бъдат използвани те отново срещу руските позиции.

Тези мъже не са войници – те отдавна са прехвърлили възрастта за военна служба, но са намерили начин да участват пряко в защитата на родината си. Един от тях, известен с прозвището си „Икар“, казва: „Защо да не мога да воювам? Други биват вземани насила в армията , а те оказват съпротива и бягат“. А колегата му, когото всички в частта наричат Пеца, уверява, че са решени да се съпротивляват докрай и вярва, че ще победят.

Командирът на групата с прозвището „Дид“ (от „дядо“ на украински) още преди 10 години е воювал срещу руснаците в Източна Украйна . Както разказва пред ДВ – присъединил се към армията през май 2014-а, но е бил тежко ранен. Споделя, че имал късмет, защото принципно и двата му крака трябвало да бъдат ампутирани, но стигнал до Естония, където се подложил на множество операции.

С риск за живота

Понеже вече е възрастен з носене на оръжие, след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. той основава доброволческата група „Степни вълци“. Те издирват неексплодирали ракети и ги поправят, за да могат да бъдат повторно използвани – срещу руските позиции.

Работата е опасна: една погрешна стъпка може да предизвика експлозия, уверява доброволец с прякора „Днипро“: „Видно е, че нещо по електрическата верига не е сработило. Тогава разглобяваме внимателно устройството и установяваме, че наистина някъде има прекъснат контакт“, казва той.

„Днипро“ е един от експертите в групата. По думите му средно около една на всеки 20 ракети не се взривява. „Това ни носи удовлетворение, тъй като тази работа е необходима и важна. Ние трябва да помагаме на нашата армия“, казва още той пред ДВ.

Украинските военни, с които „Степните вълци“ работят в тясно сътрудничество, тъкмо са им изпратили координатите за поредната цел. Върху поправените ракети доброволците поставят надписи, което се е превърнало в традиция. „Анатоли“, бивш полковник от армията, е написал на една от ракетите „За Кременчук“ – неговият роден град.

Дейност край фронтовата линия

Мъжете трябва да изстрелят ракетите от място на около 15 километра от руските позиции, след което много бързо трябва да се изтеглят оттам. „Днипро“ локализира целта, която този път е руска част за дронове с оптични влакна , дава съответните указания на останалите, а „Икарус“, въоръжен с пушка, следи за руски дронове.

Междувременно „Степните вълци“ получават от армията заповед бързо да сменят позицията си с друга, по-близо до фронтовата линия, откъдето да стрелят. А след два изстрела отново трябва да се местят, за да не ги локализират и атакуват руснаците. „Последният изстрел е точно попадение – 100% успеваемост, както отчита „Дид“. По-късно в базата доброволците ще търсят причината за едно неуспешно изстрелване – ракетата е засякла.

Серхий, който от една година е сред „Степните вълци“, казва, че е благодарен за възможността да бъде сред съмишленици, които се опитват да допринесат за успехите на украинските части. Той се е присъединил към групата, след като синът му е загинал при Бахмут. „Бих написал неговото име на ракета, която да изпратя на врага, да натисна копчето и да видя как тя поразява целта“, казва той.