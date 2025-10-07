Тигрите нанесоха трето поредно поражение на кюстендилци, реферът изгони Стоичков

Вторият в третия ешелон на Югозапад „Витоша“ нанесе 3-то поредно поражение на „Кюстендил“ с 2:1, а реферът Любомир Вушовски изгони Стоичков, за да остави гостите с човек по-малко в добавеното време на двубоя. Предния уикенд сините паднаха под Хисарлъка със същия резултат и от лидера „Рилски спортист“. Така хората на Даниел Младенов на практика абдикираха рано-рано през сезона от битката за промоция в професионалния футбол, в която бяха замесени почти до края на миналата кампания. На стадион „Летище“ в столицата лятното попълнение Стефан Методиев изведе гостите напред четвърт час след началото. Секунди обаче трябваха на бившия футболист на орлетата Цветомир Вачев да отнеме усмивките от лицата на съперниците, а пълния обрат за тигрите стори Кирил Янакиев в средата на второто полувреме. Главният съдия прати преждевременно под душа съфамилника на Камата – Цветелин Стоичков, който в 92-та мин. получи второто си официално предупреждение в двубоя. Халфът на сините бе единственият играч, декориран с картони в хода на срещата. „Кюстендил“ се смъкна на шестата позиция в таблицата с едва 18 т. от 33 възможни, на нестопяемите наглед 9 пункта от първото място.

Цветомир Вачев Цветелин Стоичков

„ВИТОША“: Галев, Спасов, Гьонов, Атанасов, Зимбилев, М. Иванов, Янакиев /86-Рамадан/, Д. Христов, Цв. Вачев /60-Сарафски/, Паскалев, Бакалов /69-Г. Иванов/.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Бачовски, Ст. Николов, Адемов, Стойнев, Д. Илиев /72-Д. Гогов/, Цв. Стоичков, Стоименов, Л. Любомиров /66-Ал. Александров/, Методиев /66-Грахльов/, Д. Младенов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ