Тийнейджъри вилнеят и всяват страх и ужас в пернишкия кв. „Хумни дол”

Гневна жителка: Хвърлят боклуци по терасите и вратите на хората, чупят прозорци, нанасят щети по колите, станаха недосегаеми, нищо от обещаното от кмета не се случи!

През последните дни в пернишкия квартал „Хумни дол” продължават системни вандалски прояви от група непълнолетни лица. По данни на живущи на 29.01.2026 г. е хвърлена метла в отворена тераса на апартамент. На 30.01.2026 г. същите лица са влизали във вход на блок и са разхвърляли обувките на гост на апартамент, хвърляли са развалени плодове по вратите, а прозорец на друг гражданин е бил изцапан с фекалии с метла от мазетата. В отделен случай на трети човек е бил счупен прозорец. Нанасят щети по колите на живущите в квартала.

На 04.02.2026 г. е забелязано как извършителите отново влизат във вход на блок, оглеждат се да не бъдат видени и хвърлят шише с вода/безалкохолно по тераса, като към момента не е ясно дали има нанесени щети. На 05.02.2026 г. същите лица отново са извършвали вандалски действия в блок в кв. „Хумни дол”.

Групата влиза и хвърля големи предмети по вратите на хората – портокали, тикви, камъни. Чуват се тътени, а живущите са под постоянен стрес и страх, разказват потърпевши.

„Все по зле става! Станаха нагли и недосегаеми! Площите, които им разчистиха, са заринати с всевъзможни боклуци, а от няколко дни се наблюдава, че са пълни с коли за скрап и това се вижда от всички преминаващи! Просто си правят каквото си искат и никой не реагира, абсолютно нищо от обещаното от кмета не се случи!“, коментира перничанка от квартала.

Гамените вилнеят, без да бъдат обезпокоявани от никого. Възрастните хора излизат със страх, защото се закачат и с тях по улиците.

Подадени са сигнали до 1-во РПУ, Детска педагогическа стая и Криминална полиция. Тече официално разследване и се очаква извършителите да бъдат установени и санкционирани по закон.

