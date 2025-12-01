Тийнейджърски купон в благоевградския кв. „Грамада” приключи с погром (ОБНОВЕНО)

Тийнейджърски купон в Благоевград приключи с изпотрошени мебели. Екшънът станал около 03:20 часа в неделя в кв. „Грамада”. В 1-во РУ – Благоевград е получено съобщение, че в жилище, в което се намирали група непълнолетни младежи, към тях се присъединили 18-годишен благоевградчанин и 20-годишен чужд гражданин, които започнали да чупят покъщнина. Незабавно на място пристигнали полицейски служители, които задържали двамата агресивни батковци.

При извършената проверка е установено, че в жилището са счупени две крила на интериорни врати и полилей, а върху шкаф в една от стаите е открито около 1,1 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на амфетамин. За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

ТИНА ГЕОРГИЕВА