Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, се изправя пред съда

Прокуратурата във Враца повдигна обвинение на младеж за катастрофа със загинали две деца и други двама ранени. Случаят е от 15 юни 2023 година. Тогава обвиняемият Б.Х. е бил на 16 години.

Вечерта на 15.06.2023 г. тийнейджърът бил в дома на чичо си в село Бутан, община Козлодуй, заедно с приятелска компания. Към полунощ обвиняемият предложил на групата да се повозят с лекия автомобил на дядо му, въпреки че нямал книжка.

Б.Х. шофирал, единият от приятелите му седнал на предната седалка до него, а останалите петима – на задната. Никой от возещите се в колата не били с поставени предпазни колани.

Времето било лошо, валял дъжд, пътната настилка била мокра. Обвиняемият управлявал с включени фарове и с висока скорост на движение – 102 км/ч. На пътя извън селото превозното средство се завъртяло странично и се забило в крайпътно дърво. Двама от пътуващите в него успели да излязат пред прозорците и да подадат сигнал на телефон 112.

Пристигнали полицаи и медицински екипи. Четирима от пътниците били в безпомощно състояние и извадени с помощта на служители от пожарна служба. На място била констатирана смъртта на две от момчетата – на 12 и 15 години.

Според заключенията на съдебномедицинските експертизи, причината за фаталния изход са съчетани травми с острите масивни кръвозагуби, довели до състояния несъвместими с живота.

Останалите от возещите се получили различни наранявания.

Предстои делото да продължи в съда.






