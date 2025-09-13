Топ теми

Тиквеник

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 342 )

Необходими продукти:

  • 1 кг. почистена и настъргана тиква
  • 1 настъргана ябълка
  • 300 гр. захар
  • 150 гр. стафиди
  • 1 опак. локум
  • 100 гр. разтопено масло
  • 100 мл. олио
  • 1 ч.л. канела
  • пудра захар за поръсване
  • 1 опак. фини точени кори

Начин на приготвяне:

В тенджера поставяте настърганите тиква и ябълка заедно с олио и захарта. Задушавате, докато водата на тиквата се изпари и се получи смес подобна на пюре. Добавяте стафидите и канелата. Пресипвате сместа в гевгир и оставяте да изстине добре, като запазвате отделеният сок. Когато плънката е поизстинала, отваряте пакета с корите и взимате две от тях и ги поставяте една върху друга.

Намазвате корите с масло и поставяте част от тиквена смес в единият край и разстилата по цялата дължина на корите, за да не остават сухи крайщата. Накъсвате локум на намалки парчета и завивате на стегнато руло. Поставяте в леко намазнена тава. Повтаряте пак процедурата до изчерпване на корите.

Намазвате тиквеника с масло и печете във фурна на 200°C. Koгато тиквеника започне да хваща златист загар, го поливате с част от оделеният сок от тиквената смес и връщате за още 5-10 мин., докато се изпече до хрупкавост. Когато тиквеника изстине, го поръсвате с пудра захар и сервирате.



Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *