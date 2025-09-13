Необходими продукти:
- 1 кг. почистена и настъргана тиква
- 1 настъргана ябълка
- 300 гр. захар
- 150 гр. стафиди
- 1 опак. локум
- 100 гр. разтопено масло
- 100 мл. олио
- 1 ч.л. канела
- пудра захар за поръсване
- 1 опак. фини точени кори
Начин на приготвяне:
В тенджера поставяте настърганите тиква и ябълка заедно с олио и захарта. Задушавате, докато водата на тиквата се изпари и се получи смес подобна на пюре. Добавяте стафидите и канелата. Пресипвате сместа в гевгир и оставяте да изстине добре, като запазвате отделеният сок. Когато плънката е поизстинала, отваряте пакета с корите и взимате две от тях и ги поставяте една върху друга.
Намазвате корите с масло и поставяте част от тиквена смес в единият край и разстилата по цялата дължина на корите, за да не остават сухи крайщата. Накъсвате локум на намалки парчета и завивате на стегнато руло. Поставяте в леко намазнена тава. Повтаряте пак процедурата до изчерпване на корите.
Намазвате тиквеника с масло и печете във фурна на 200°C. Koгато тиквеника започне да хваща златист загар, го поливате с част от оделеният сок от тиквената смес и връщате за още 5-10 мин., докато се изпече до хрупкавост. Когато тиквеника изстине, го поръсвате с пудра захар и сервирате.