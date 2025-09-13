Необходими продукти:

1 кг. почистена и настъргана тиква

1 настъргана ябълка

300 гр. захар

150 гр. стафиди

1 опак. локум

100 гр. разтопено масло

100 мл. олио

1 ч.л. канела

пудра захар за поръсване

1 опак. фини точени кори



Начин на приготвяне:

В тенджера поставяте настърганите тиква и ябълка заедно с олио и захарта. Задушавате, докато водата на тиквата се изпари и се получи смес подобна на пюре. Добавяте стафидите и канелата. Пресипвате сместа в гевгир и оставяте да изстине добре, като запазвате отделеният сок. Когато плънката е поизстинала, отваряте пакета с корите и взимате две от тях и ги поставяте една върху друга.

Намазвате корите с масло и поставяте част от тиквена смес в единият край и разстилата по цялата дължина на корите, за да не остават сухи крайщата. Накъсвате локум на намалки парчета и завивате на стегнато руло. Поставяте в леко намазнена тава. Повтаряте пак процедурата до изчерпване на корите.

Намазвате тиквеника с масло и печете във фурна на 200°C. Koгато тиквеника започне да хваща златист загар, го поливате с част от оделеният сок от тиквената смес и връщате за още 5-10 мин., докато се изпече до хрупкавост. Когато тиквеника изстине, го поръсвате с пудра захар и сервирате.





