Тиквените семки – малка храна с големи ползи за здравето

Тиквените семки все по-често привличат вниманието на специалистите по хранене като естествен източник на ценни хранителни вещества.

Макар и малки на размер, те са богати на витамини, минерали и полезни мазнини, които подпомагат цялостното здраве на организма.

Семките съдържат високи количества магнезий, който играе ключова роля за здравето на сърцето, мускулите и нервната система. Освен това са отличен източник на цинк, важен за имунната система, доброто състояние на кожата и хормоналния баланс.

Благодарение на съдържанието си на антиоксиданти, тиквените семки помагат за борбата със свободните радикали и намаляват възпалителните процеси в организма. Наличието на полезни омега-6 мастни киселини допринася за поддържането на здравословни нива на холестерола.

Проучвания показват, че редовната консумация на тиквени семки може да подпомогне здравето на простатата, да подобри качеството на съня заради съдържанието на триптофан и да спомогне за регулиране на кръвната захар.

Препоръчва се умерена консумация – сурови или леко запечени, като част от балансирано хранене. Така тиквените семки могат лесно да се превърнат в полезен съюзник за по-добро здраве.