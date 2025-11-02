Тиквичките, краставиците и доматите поскъпват, зрелият кромид поевтинява

Още близо 1 процент нагоре е индексът на тържищните цени тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази седмица с 0,96 процента до 2,321 пункта. Миналата седмица този индекс беше на ниво от 2,299 пункта, а базовото му равнище – 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, и тази седмица най-рязко поскъпват тиквичките – със 17,11 на сто до 1,78 лева за килограм, и краставиците – с 14,91 на сто до 3,16 лева за килограм. По-скъпи са също доматите, които се търгуват по 2,91 лева за килограм или с 3,19 на сто нагоре. При червените чушки поскъпването е с 1,27 на сто до 2,23 лева за килограм, докато при зелените чушки има спад от 2,78 на сто до 1,89 лева за килограм.

Най-значителен спад в цената се наблюдава при зрелия лук кромид, която е със 7,97 на сто надолу и той се продава по 0,97 лева за килограм. По-евтини са също картофите – с 6,19 на сто до 0,97 лева за килограм, зелето – с 5,95 на сто до 0,98 лева за килограм, и морковите – с 4,17 на сто до 1,15 лева за килограм.

При плодовете по-скъпи са единствено бананите, които се търгуват по 2,82 лева за килограм или с 1,15 на сто нагоре. Най-много поевтиняват ябълките, които са с 6,35 на сто надолу до 2,30 лева за килограм. По-ниски са цените също на дините – с 3,28 на сто до 0,53 лева за килограм, лимоните – с 3,08 на сто до 3,71 лева за килограм, и гроздето – с 2,27 на сто до 3,10 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,67 на сто до 12,10 лева за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ – с 0,03 на сто до 18,03 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 1 на сто надолу и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко – с 0,26 на сто до 2,31 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-ниска и то се търгува по 3,13 лева за брой, което е с 1,07 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 2,82 на сто до 7,14 лева за килограм, а яйцата (размер М) – с 0,53 на сто се търгуват по 0,38 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,9 на сто надолу до 3,30 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 – с 1,08 на сто до 1,46 лева за килограм. Олиото също е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,20 на лева за литър или с 4,88 на сто надолу. Захарта поскъпва с 2,02 на сто до 1,82 лева за килограм. Цената на зрелия фасул отстъпва с 1,99 на сто до 4,14 лева за килограм, докато тази на лещата скача с 1,88 на сто до 4,12 лева за килограм.