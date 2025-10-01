Тимовете на екскомитите А. Таонса и К. Ета на двата полюса с изявите си в Швеция и Сърбия

Гол и асистенция на бившия футболист на „Беласица“ Аксел Таонса осигуриха класическия успех с 3:0 на „Вестерос“ срещу „Сандвикен“, който изстреля зелено-белите на 2-ро място в шведската „Супереттан“ с 50 точки, макар и с мач повече от другите челници „Йоргрите“ /51 т./ и „Калмар“ /49 т./. В този двубой мениджърът Кале Карлсон постави младия котдивоарец в центъра на атаката и той защити експеримента с гол в 16-та мин., когато получи топката от Симон Гелферт и технично простреля вратаря на гостите Ото Линдел. Халфът Макс Ларсон удвои в 44-та мин., осигурявайки спокойствие в домакинската съблекалня. В 72-та мин. Аксел асистира на полузащитника Джонатан Линг за 3:0. Малко преди края на мача бившият комита бе заменен от Йенс Магнусон под аплодисментите на местните фенове. В междинния кръг преди това Аксел откри резултата и при успеха с 2:1 над последния „Умеа“, с което активът му, откакто се премести в Скандинавия вече възлиза на 5 гола и 5 асистенции.

Две поредни грешни стъпки за К. Ета и „Войводина“ в Супер лигата на Сърбия

През миналия уикенд кандидадът за медали в сръбската Супер лига „Войводина“ (Нови Сад), с екскомитата Куфре Ета в редиците си, направи втора поредна грешна стъпка, ремизирайки 1:1 у дома с „Железничар“ (Панчево), но запази мястото си в Топ 3. Предишната седмица бяло-червените инкасираха първа загуба като гост на Нови пазар и сега победата изглеждаше задължителна. Мачът обаче тръгна лошо за камерунеца и колегите му, след като в 27-та мин. ганайският таран на гостите Куаки Карикари с помощта на левия стълб преодоля Драган Росич за 1:0. Противно на логиката гостите продължиха да са по-активни и в началото на втората част Росич откровено спаси отбора си. Първо отрази голов шут на Алекса Кулянин, после полудупничанинът с нигерийска кръв Силвестър Джаспър пропусна да удвои. В 63-та мин. домакините изравниха, след като Лазар Ранджелович засече отблизо. Минути преди края отново бившият нападател на гръцкия гранд „Олимипиакос“ можеше да обърне мача, но Зоран Попович спаси. Ета игра 90 минути като дясностоящ централен защитник, както и в мача с новопазарци, докато в предишните двубои на „Войводина“ ексиграчът на „Бела“ и ЦСКА 1948 се подвизаваше на номиналната си позиция пред ариергарда.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





