Типовете жени, които отблъскват мъжете

Можете да говорите безкрайно за закона на привличането между мъжа и жената. Физиолозите обясняват влюбването с „химия“ или хормонален скок. Но понякога никаква „химия“ не помага на очевидно красива и успешна дама да намери партньор в живота. Какъв е проблемът?

Психолозите имат свое обяснение: има видове жени, които тревожат и дори плашат мъжете около себе си. Какви са причините?

Смята се, че самите жени плашат мъжете с поведението си. Има действия, с които мъжкият пол е готов да се примири, но има действия, които го отблъскват, поради които ще разделим жените на категории. И така, ето списък на онези дами, които според някои мъже трябва да бъдат заобикаляни отдалече и освен това никога не трябва да се женят за тях.

Твърде мистериозните жени

О, тази известна фраза, че във всяка жена трябва да има мистерия! Разбира се, до известна степен това е вярно. Но мъж няма да толерира прекалената загадъчност – въпреки че може тайно да я харесва, тя в крайна сметка го плаши. Затова обикновено мъжете стоят далеч от такива дами, доколкото е възможно. А съветът към жените е: Не прекалявайте с играта на „Мис Мистерия“.

Егоистичните жени

Е, няма много за обясняване тук. Такива жени винаги обръщат внимание само на тези, които се къпят в пари и лукс, а единственият им критерий при избора на следващия „партньор в живота“ е въпросът: Какво всъщност можеш да ми предложиш? Затова такава жена ще помаха за сбогом на мъжа до нея веднага щом намери някой по-заможен. А мъжете осъзнават това, бъдете сигурни.

Жените с твърде високи изисквания и очаквания

Един мъж никога няма да успее да задоволи напълно такава жена и най-вече да я направи щастлива. Тя винаги ще прехвърля отговорността за живота си и всичко, което се случва в него, изключително на него и не дай си боже да не оправдае нейните надежди и очаквания – тогава ще има сълзи и скандали с чупене на чинии и викове Прекарах най-хубавите години от животът си с теб! Както разбирате, непрекъснатите опити да направи някого щастлив и да оправдае нечии очаквания е доста трудна работа, така че един мъж едва ли ще иска да започне сериозна връзка с такава жена.

Емоционално нестабилните и скандалните жени

Такива жени са много способни да „направят от мухата слон“. Те са способни да правят скандали от нищото и като енергийни вампири се хранят с това, колко емоции и нерви хората около тях харчат за тях. И затова, колкото повече такива ситуации създават, толкова по-добре се чувстват. Те могат внезапно да се разплачат, но след няколко минути отново се смеят, сякаш нищо не се е случило. Разбира се, много е трудно да си в близки и дългосрочни отношения с такъв човек, защото не е ясно какво може да се очаква от него в следващия момент. Затова мъжете не биха искали да се впускат в подобни „емоционални люлки“.

Жените подценяващи на мъжете, така нареченият тип „Аз сама…“

Тези жени могат да направят всичко сами и знаят всичко по-добре от другите. Лесно е да разпознаете такава жена, защото най-често нейните фрази започват с „Аз сама“ – „Аз сама ще ремонтирам крана, защото ръцете ти сякаш са наврени в задника“, „Ще нося чантите от магазина сама, няма нужда да ми помагаш „. И това е особено забележимо още на първата среща, когато след вечеря в ресторант тя веднага заявява „Ще си платя сама, не искам да ти дължа нищо.“ Да, такава жена, някъде дълбоко в душата си също иска любов и грижа, иска да се отпусне и да спре да влачи всичко върху себе си. Но поради лоши отношения в миналото сега тя вече не вярва на мъжете и не очаква помощ от тях. Разбира се, ако мъжът се постарае, тогава сърцето на такава „студена“ и твърде независима жена може да се стопли, но преди това той трябва да е готов да премине през етап на постоянна амортизация на всичко, което ще направи за нея, недоверие и отхвърляне на всяка негова помощ. Много малко мъже биха изтърпели това. Но ако наистина е готов за това, тогава може и да се получи!

Жените, които имат само една цел в живота – да се омъжат

Не е толкова трудно да разпознаете такива „ловци на съпрузи“ – те винаги ще кажат на мъжа само това, което той иска да чуе от тях. Такава жена е винаги в страхотно настроение, господарка на всички занаяти, винаги толкова перфектна и послушна. Изглежда, че е готова да посвети целия си живот само на съпруга си. Следователно такава жена по принцип няма свои собствени интереси и хобита, защото просто не остава време за това, защото тя „живее за мъжа и неговите проблеми“. Струва си да се обърне внимание дали такава жена има собствено мнение по различни неща и въпроси, дали знае как да го защити и да поддържа разговора. По принцип такива жени рядко са „истински“, всичките им емоции и чувства са твърде весели и изглеждат като фалшиви, което умният мъж може бързо и лесно да забележи.

Винаги ревнивите и всичко контролиращи жени

Тя иска постоянно да контролира всички аспекти от живота на мъжа, когото вече смята за своя собственост: от това, кое е по-добре за него да облича, до това с кои приятели трябва да общува и с кои не трябва. В същото време тя ще го ревнува от почти всяка жена, която случайно го погледне някъде или той нея. Разбира се, тук също не може да се говори за лично пространство и време, защото мъжът ще трябва само да прави всичко и да ходи навсякъде с нея. Един нормален, адекватен мъж никога няма да позволи това и веднага ще избяга от такава „грижовна майка“.

Жените, които постоянно се оплакват от всичко

Такива жени винаги имат проблеми в работата, обувките постоянно са им неудобни и тесни и най-важното е, че по никакъв начин не могат да угодят своя „г-н Съвършенство“. Тези жени винаги грешат, според тях де. След като поговори малко с такава жена, мъжът получава усещането, че тя просто е нещастна по принцип. А мъжете не обичат вечно нещастни и проблемни жени.





