Тираджия, заловен да кара дрогиран на ГКПП – Златарево, плати висока цена: над 55 000 евро за влекача, 1 г. условно и 511 евро глоба, взеха му книжката за 18 месеца  

Тираджия, засечен да шофира дрогиран в района на ГКПП – Златарево, бе осъден на 1 г. условно и 1200 лв. глоба след споразумение с прокуратурата. Българският шофьор е спрян за проверка на ГКПП – Златарево на 24 март сутринта, идвайки от РСМ, и тестван за алкохол и наркотици. Пробата му за канабис била положителна, а при последвалия обиск в кутия за цигари е открита угарка от цигара с 0,1 грама канабис. На шофьорската седалка имало и втора празна кутия от цигари със зелена растителна маса – 2,2 грама, която се оказала марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, което приключило с обвинителен акт срещу 28-годишния софиянец Й. Р. за две престъпления – шофиране след употреба на наркотични вещества и за притежание на малкото количество дрога. Той предпочел да признае вината си и сключил сделка с наблюдаващия прокурор от Петрич. За шофирането след употреба на канабис се съгласил да понесе наказание от 1 година условно с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 1200 лв., или 613,55 евро, както и лишаване от книжка за 1 година и половина. За притежанието на наркотиците на обща стойност 36,96 лв. случаят е счетен за маловажен, поради което му е наложена глоба от 1000 лв., или 511,29 евро. Измежду двете наказания е определено едно общо, което е по-тежкото, т.е. 1 година условно с 3-годишен изпитателен срок, глоба от 1200 лв. и лишаване от свидетелство за правоуправление за 1 година и 6 месеца.

Леката присъда обаче върви със заплащане на имуществена санкция в размер на 55 169,42 евро (в левова равностойност от 107 902 лева), стойността на моторното превозно средство, което е управлявал надрусан, а именно влекач „Волво„ и прикачено към него ремарке, собственост на фирма от Радовиш, Република Северна Македония.

Споразумението е одобрено от съдия Сузана Полизоева от РС – Петрич. На Й. Р. е даден 7-дневен срок за доброволно заплащане на задълженията си, възникнали от наложеното наказание „глоба“, в размер на 1200 лева по сметка на Районен съд – Петрич, и от направените на досъдебното производство разноски при експертизата в размер на 338,06 евро с равностойност 661,18 лева, по сметка на ОДМВР – Благоевград. При непогасяване на задължението в срок ще бъдат предприети действия за принудително му събиране.

Как обаче ще изплати солидната имуществена санкция от 107 902 лв., или 55 169,42 евро, за стойността на тира, е по-важният въпрос за решаване пред младия шофьор, който ще плати изключително висока цена за цигара марихуана.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА