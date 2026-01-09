Тихомир Рачев встъпи в длъжност „съдия“ в Районен съд Кюстендил. Той бе назначен за редови магистрат с решение на Съдийската колегия на ВСС от край на миналата година, след приключването на максималния срок за стаж като младши съдия. Съдия Рачев положи клетва и подписаакта за встъпване в длъжност, пред Общото събрание на съдиите и административния ръководител – председателя на Районен съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.

Съдия Рачев бе приветстван с добре дошъл от председателя на РС Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров, който му пожела здраве и професионално удовлетворение.

Съдия Тихомир Рачев е роден във Видин. Завършиле „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 година. Като участник в Стажантската програма „Фулбрайт“ е награден с 2- месечен стаж във Федерален окръжен съд в Ню Орлиънс, САЩ. Разпределен е от ВСС за младши съдия в Окръжен съд Бургас, от където като командирован е работил 10 месеца в Районен съд Айтос.

Съдия Тихомир Рачев ще разглежда граждански дела в Районен съд – Кюстендил. Първото му разпределено дело е по жалба на потребител срещу институция за бързи кредити.