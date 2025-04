„Ти си нашият герой, ти написа правилата”: Франсис Форд Копола получи наградата за цялостно творчество на AFI 

Франсис Форд Копола бе почетен от бляскава група приятели и колеги в събота вечер, когато получи тазгодишната Награда за цялостно творчество на Американския филмов институт (AFI) на церемония в Dolby Theatre.

Сред присъстващите бяха Стивън Спилбърг, Джордж Лукас, Робърт де Ниро, Ал Пачино, Адам Драйвър, Харисън Форд, Морган Фрийман, Дъстин Хофман, Рон Хауърд, Томас Хауъл, Даян Лейн, Анди Гарсия, Спайк Лий, Ралф Макио, синът на Копола – Роман, и внучката му – Джия.

Събитието се състоя в рамките на отбелязването на 50-ата годишнина на Американския филмов институт.

Снимка: Getty Images

Морган Фрийман откри вечерта с шеговито признание, че въпреки че „никога, ама никога“ не е участвал във филм, написан, режисиран или продуциран от Франсис Форд Копола, той е бил дълбоко развълнуван от творчеството му.

Фрийман нарече Копола „тъкач на мечти с ограничен бюджет, разказвач на истории, които струват и губят милиони долари“.

Той добави: „Тази вечер забравяме за банкери и инвеститори — тук сме, за да празнуваме изкуството и да празнуваме Франсис Форд Копола.“

Така бе зададен тонът на вечерта – един след друг, звездите отдаваха почит на Копола за това, че винаги е поставял изкуството над комерсиалния успех и е вдъхновявал мнозина от тях.

Харисън Форд, който като млад актьор получава роля в продуцирания от Копола филм American Graffiti, каза:

„Тук тази вечер заради общността, която Франсис създаде – място, където разказвачите на истории могат да бъдат свободни, без съмнения, без търговски натиск, без проклетите правила.“

(Форд е работил като дърводелец между актьорските си ангажименти, а именно докато ремонтирал офиса на Копола, се запознал с Джордж Лукас, който тогава търсел своя Хан Соло.)

Ал Пачино и Робърт де Ниро излязоха на сцената заедно. Пачино си припомни, моменти по време на снимките на „Кръстникът“:

„Франсис се бореше за нас постоянно. Той се бореше за филма си и за своята визия, както винаги прави.“

Де Ниро добави:

„Франсис, ти промени кариерата ми, промени живота ми. Всички сме тук тази вечер заради теб. Обичаме те.“

Адам Драйвър — който участва в последния филм на Копола „Мегалополис (2024) — изнесе страстна реч за смелостта на режисьора през цялата му кариера. Той подчерта, че Копола е вложил 120 милиона долара от собствени средства за реализирането на филма и че „никога не е позволил парите да диктуват съдържанието на филма“.

„Повярвайте ми, бях там – никой не се питаше: ‘Как да направим това по-комерсиално?“Това е принципен начин на живот. В година, в която в нашата култура значението на изкуството е принизено, а индустрията ни открито оценява успеха на един филм единствено по приходите му, аз се вдъхновявам от личности като Франсис, които живеят чрез убежденията си и правят смели ходове в името на развитието на киното. Франсис взе 120 милиона долара и създаде единствен по рода си жест за това, което вярва, че киното може да бъде – и това е наистина велико.“

През вечерта речите на звездите бяха редувани с прожекции на сцени от филмите на Копола, както и с видеоклипове от интервю между него и дъщеря му София Копола. Джош Гробан изпълни песента Brucia La Terra от The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone.

Копола наблюдаваше церемонията от специално място в центъра на залата на Dolby Theatre, заобиколен от Стивън Спилбърг от едната страна, Джордж Лукас от другата и с близки членове на семейството около него.

А червеното вино беше предоставено специално от избите на великия режисьор.

Когато дойде време за връчване на Наградата за цялостно творчество, Стивън Спилбърг пръв излезе на сцената. Той си спомни как двамата се срещнали за първи път през 1967 г., когато Копола събирал група режисьори, за да изгледат и обсъдят ранна версия на „Апокалипсис сега“.

„Не говоря за бележки от студиото, говоря за приятели и разказвачи на истории, които са били в окопите заедно, говорещи за интелект и емоция — не за това кое ще направи добър боксофис, а за това кое ще създаде велико изкуство. Именно така се раждат филми като Апокалипсис сега“, каза Спилбърг.

След това той нарече „Кръстникът“ „най-великия американски филм, правен някога“, докато Копола закри лицето си с ръце от вълнение.

„Винаги съм искал да те карам да се гордееш с моята работа“, добави Спилбърг, преди да покани на сцената Джордж Лукас.

Лукас и Копола имат дълга история на менторство и сътрудничество, включително като съоснователи на продуцентската компания American Zoetrope. В речта си Лукас сподели, че Копола го е научил да „не се страхува да скача от скали“.

„Ти си нашият герой, Франсис“, продължи Лукас, припомняйки си как тяхната група млади кинотворци навлязла в Холивуд: „Ние нямахме правила — ние ги написахме, а ти държеше писалката. Благодаря ти, че създаде епоха на режисьори, които обичат киното.“, каза Лукас.

Снимка: Getty Images

Копола излезе на сцената, за да закрие вечерта, споделяйки:

„Чувствам се така, сякаш след много години се завръщам в стария квартал, където съм израснал — всичко ми е толкова познато, а в същото време всичко е променено …Сега разбирам, че мястото, което ме създаде — моят дом — всъщност не е място, а вие – приятели, колеги, учители, другари в игрите, семейство, съседи — всички тези красиви лица, които ме приветстват обратно. Защото аз съм и винаги ще бъда просто един от вас.“

Нова