С вълнуващи изпълнения ТК „Пирински наниз“ и трио „Магдена“ от Разлог обраха аплодисментите на фестивала „Нин-Затос“ – Хърватия 2025

На 20 и 21 септември разложкият дух бе пренесен на международна сцена!

Две поредни вечери на фестивалните сцени в градовете Нин и Затос танцов клуб „Пирински наниз“ с ръководител Мария Калоянова и певиците от „Магдена“ представиха разложкия фолклор с изключително вълнуващи ансамблови изпълнения.

Интернационалната публика бе докосната от танцовия дует на песента „Я ти постилам шарени черджи…“, изигран от Марио Бонков и Борислава Кутларска под съпровод на изпълнението на „Магдена“ . Красивата история за любовта и раздялата, събуди очаквана емоцията у цялата публика и направи прекрасен прехода към типичното за Разлог празнично веселие, пресъздадено от клуба на фона на още две от най- популярните разложки песни.

Така красиво пресъздаден българският дух и народ на международната сцена предизвика заслужени аплодисменти.

Фестивалът събра участници от Полша , Чехия , Литва , Унгария и България , превръщайки събитието в истински празник на културата, приятелството и любовта към традициите и изкуството във всякакви форми и стилове.





