Товарен влак се вряза в двуетажен автобус в Мексико, 10 загинали и 41 ранени

Най-малко 10 души загинаха и 41 са ранени, след като товарен влак се сблъска с двуетажен автобус в централно Мексико, съобщиха местните власти в понеделник.

Запис от охранителни камери, излъчен от местните медии, показва как влакът се забива в автобуса, който пресича прелез в Атлакомулко на около 100 километра северозападно от столицата Мексико Сити. Във видеото няма видими бариери. „Имаме общо 41 ранени… и имаме 10 смъртни случая“, каза Адриан Ернандес, служител по гражданска защита за щата Мексико, където се намира Атлакомулко. Той каза, че четирима от ранените са в тежко състояние.

Кадрите в социалните медии документират няколко ранени пътници, излизащи от автобуса, докато снимки от мястото на инцидента показват автобуса, на който липсват целия му покрив и задната част. Шофьорът на автобуса е арестуван.





