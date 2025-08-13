Това е измама! Прилъгват благоевградчани с евтини карти за транспорт

Фалшива страница във фейсбук „Обществен транспорт в Благоевград“ подвежда жителите на Благоевград, алармират от община Благоевград. В пост на страницата се твърди, че Община Благоевград призовава да си закупите само за 5 лв. лимитирана смарт карта с 6-месечен абонамент. Публикуван е линк, който води към интернет страница с дизайн, имитиращ официалната интернет страница на Община Благоевград, в който се иска да отговорите на три въпроса и да отворите „печеливша“ кутия.

Това е ИЗМАМА!

От общината призовават гражданите да не се поддавате на опити за манипулация и да се информирате САМО от официалните комуникационни канали на Община Благоевград по въпроси, свързани с дейността на администрацията.





