Това е коктейлът, определян като „най-смъртоностия в света“

Нямаме особено съмнение, че когато става дума за наистина силен коктейл, повечето хора се сещат за Long Island Iced Tea. И да, предвид че съдържа цели пет различни вида алкохол, той определено е един от най-коварните. Защото е и вкусен и определено не е трудно човек да прекали, преди се е усетил.

Но въпреки славата, която Long Island Iced Tea си е спечелил, се оказва, че коктейлът, наричан „най-смъртоносния коктейл в света“, е друг. И това е Aunt Roberta – напук на невинно звучащото му име. Все пак, колко смъртоносна може да бъде една леля?

Едва ли е изненадващо, че произходът на коктейла е доста неясен. Сопред историята, която е може би по-правилно да наречем най-популярния мит за напитката, Aunt Roberta е измислен през XIX век от една добре почерпена жена от Алабама.

След това историята става още по-невероятна. Мъж на име Били Джо Спрат опитал коктейла, който жената му забъркала и по-късно го пренесъл в Ню Йорк, пише lifestyle.bg. А там спечелил много пари, когато го приготвял – около милион долара в рамките на две години – или поне така се казва в легендата.

Подобно на Long Island Iced Tea, Aunt Roberta също е изненадващо добър на вкус. Той не е просто смесица от произволно избрани алкохоли, а изненадващо балансиран коктейл.

Според The Takeout той се прави с пет различни вида алкохол (бренди, джин, водка, абсент и ликьор от къпини), но в съвременните рецепти общото му количество е намалено, джина и водката се пропускат, а вместо тях се добавя сладък вермут.

Ето и каква е рецептата на Aunt Roberta според Difford’s Guide.

Какво ни трябва

60 мл коняк (или бренди)

30 мл сладък вермут

10 мл ликьор от малини (или Chambord)

5 мл абсент

1 капка ангостура битер

Какво ги правим

В шейкър с лед сипваме всички съставки и разклащаме добре, докато се охладят. След това прецеждаме в предварително охладена чаша върху лед и накрая по желание гарнираме с кора от лимон и мараскино череша.