Това е най-вредната част от пилешкото: Не я яжте!

Сочното пиле е любимо месо на много българи и дори при мисълта за него в устата ни се появява сочна слюнка. Но как ще реагирате, ако научите, че не всичко от пилето е здравословно и може да се яде. Да, точно така!

Някои части от птицата е най-добре да се отстранят по време на готвене и никога да не се ядат, освен ако не искате да се отровите.

Каква част от пилешкото е вредно за здравето

Ако следите фигурата си, най-вредната част от пилешкото е кожата. Този орган е почти 100% мазнина и е рекордьор по съдържание на калории.

Кожата обаче има и предимство – тя прави месото сочно и ароматно, като е естествен подобрител на вкуса. Затова, ако след изваждането щедро посолите и полеете пилето с олио, за да стане по-вкусно, тогава ползите се изравняват.

Често срещан отговор за това коя част от пилето трябва да се избягва са белите дробове. В тях се натрупват много бактерии и паразити. Дори след топлинна обработка органът може да остане опасен.

Също така не се препоръчва да се ядат пилешки глави и трътки. Тези части съдържат токсини, които могат да бъдат вредни за здравето.

Коя част от пилешкото е най-вредна според учените

Както обяснява WedMD, пилето обикновено се счита за здравословна и питателна храна. Най-отровната част от пилешкото е суровата, защото в нея бактериите се размножават много бързо.

Каквото и месо да готвите, определено не трябва да го ядете, ако пилето не е сготвено отвътре. Когато готвите, не забравяйте да проверите готовността в най-дебелата част.

На това мнение е и диетологът Кара Харбстрийт. Според нея всички части на пилето могат да бъдат част от здравословната диета.

Самата Кара смята, че тъмното месо е по-здравословно от бялото. Въпреки че е по-калоричен, той също така съдържа повече витамини и здравословни мазнини.

Диетологът също призовава да не се мие пилешкото под чешмата преди готвене. Така няма да отмиете бактериите, но можете да внесете нови от чешмяната вода.

jenata.blitz.bg





