Това е най-добрият начин да се разделите с партньора си

Вярно е, че раздялата не е лесна и за двете страни.

Но ако вие сте този, който иска да се раздели, има няколко неща, които можете да направите, за да го направите възможно най-безболезнено за вас и партньора ви, пише „Време“.

Кажете истината – но не бъдете жестоки

Дължите обяснение, ако сте решили да се разделите, казва Рейчъл Съсман, психотерапевт от Ню Йорк.

„Според хората, които идват при мен на терапия, най-трудно е за тези, които не знаят защо любовните им връзки са се разпаднали“, казва Сусман.

В идеалния случай причината, която давате, не трябва да шокира другия човек, защото вероятно сте говорили за това в миналото и сте се опитвали да го разрешите, добавя терапевтът.

Гай Уинч, базиран в Ню Йорк психолог и автор на „Как да поправим разбито сърце“, е съгласен, че трябва да посочите причина, но подчертава, че раздялата не е разрешение да освободите сдържания си гняв и обидни коментари – дори ако другата страна казва, че иска да ги чуе.

Изброяването на всяко едно нещо, което ви е наранило по време на връзката, не е продуктивно и само ще провали и без това болезнения разговор.

Също така е важно да подбирате внимателно думите си, съгласни са експертите. „Кажете нещо като „Това ме притеснява“ или „Това наистина е така – нарани ме“, вместо да обвиняваш другия човек, казва Уинч.

Ако искате да смекчите удара с баналности, кажете „Можем да бъдем приятели“ или „Преживявам лоши времена“, всичко това звучи като „добре, може би в бъдеще“ нещата могат да бъдат уредени“, отбелязва Уинч.

Правете го лице в лице

И Уинч, и Съсман казват, че раздялата лице в лице е най-внимателният и зрял вариант за дългосрочни двойки и трябва да се случи насаме.

„Ако е на обществено място, те ще се разстроят и след това трябва по някакъв начин да се приберат у дома, което е ужасно“, казва Уинч.

Най-доброто място за това е техният дом, а не вашият, добавя той, така че можете да си тръгнете, ако ситуацията стане твърде напрегната и оставеният човек е на безопасно място.

Има обаче няколко изключения от правилото лице в лице, казва Уинч. Най-важното е, че ако се страхувате за безопасността си по някакъв начин, трябва да спазвате дистанция.

Раздялата по телефона е приемлива, ако имате връзка от разстояние или ако сте се виждали само няколко пъти. За да прекратите връзки, продължили само една или две срещи, можете дори да се измъкнете с текстови съобщения.

Но дори и да сте били само на една среща, винаги е по-добре да сте отворени, отколкото просто да изчезнете.

Бъдете уверени в решението си

Твърде често, казва Сусман, човекът, който прекратява връзката, променя решението си след извършване на акта, което само създава болезнена ситуация.

„Отделете време да помислите добре и да анализирате душата си – водете дневник, говорете с добър приятел, член на семейството или експерт, за да подредите мислите си“, препоръчва Сусман.

Въпреки че е неудобно да поддържате връзка, докато не вземете окончателно решение, Уинч казва, че това е необходимо зло.Но когато решите да прекратите нещата, не трябва да отлагате разговора или да се държите така, сякаш сте необвързани още преди да го направите, отбелязва Сусман.

„Най-глупавото нещо, което хората правят, е да започнат нова връзка, преди да са се разделили. Това означава, че те просто искат да предоставят план Б.“

Може да изглежда като акт на доброта да поддържате връзка или да поддържате приятелства след раздяла, но се налага да устоите на желанието.