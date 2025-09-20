Това са най-полезните есенни супи

Снастъпването на студения сезон все по-често започваме да слагаме на трапезата си вкусни и питателни супи.

Голяма полза за поддържането на добро здравословно състояние през есенния сезон е костният бульон, който подобрява състоянието на съединителната тъкан, т.е. на кожата, косата и ставите. Този бульон също така обгръща лигавицата на стомашно-чревния тракт и има противовъзпалителен ефект.

Лекарите също така съветват по-често да се приготвят рибни супи. „В края на краищата рибата е омега-3, а по-мазтните сортове съдържат и витамин D. Такива супи влияят както на имунната система, така и на стомашно-чревния тракт“.

Организмът ще извлече полза и от гъбената супа, която е богата на протеини. По-възрастните хора обаче трябва да се откажат от гъбената супа.

Млечните и пилешките супи не са много здравословни през по-студените месеци. Заради млечните ястия може да започне да прогресира мастното чернодробно заболяване. Пилешката супа се усвоява бързо и е подходяща само като топла напитка.

Специалистите препоръчват да се ядат супи два или три пъти седмично през студения сезон.





