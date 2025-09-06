ТОВА СЕ КОМЕНТИРА! Шатра, опъната върху половин декар в парк Бачиново, провокира любопитни погледи, оказа се за сватбата на известна фамилия

Солидна с размерите си шатра в парк Бачиново привлича от два дни вниманието и провокира любопитството на десетки благоевградчани. Тя е на поляната зад „Гъбката“ , близо до алеята, на която е чешмичката, от която десетки благоевградчани си пълнят вода. Репортер на „Струма“ провери на място какво се случва – дали се касае за предстоящо градско парти или за частно събитие.

В централната зона под шатрата имаше поставена неголяма сцена, а работници монтираха осветление.

„Имаме всички разрешения“, каза млада дама и допълни, че няма никаква информация, освен че е ангажирана с украсата. На въпрос за какво събитие става дума, тя започна да овърта, че не й било работа да коментира.

Оказа се, че шатрата е за предстоящата сватба на внучката на един от най-големите хлебопроизводители в общината с база в Кочериново Нейчо Гръчки. Дъщеря му Зоя и съпругът й Петър Денински, които също имат успешни бизнеси, омъжват първородната си дъщеря Йоана за любимия й Кристиян. Щастливото събитие е насрочено за днес, научи „Струма“, но замесените предпочетоха да запазят личното си пространство от хорското любопитство.

В отговор на запитване на „Струма“ от общината информираха, че Комисията за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на община Благоевград на 4.09 2025 г. е одобрила молба за ползване на 535 кв.м открита площ за организиране на сватбен ритуал в парк Бачиново, то важи от 4 до 7 септември и дължимата такса, съгласно одобрените от ОбС тарифи, е 3210 лв. с ДДС. Издадено е и разрешително за монтиране на шатра.

Работници монтираха техника в затвореното за чужди погледи пространство Шатрата в парк „Бачиново” събира любопитни погледи на минувачите Семейството на Зоя и Петър Денински Голямата дъщеря Йоана днес застава пред олтара с любимия си Кристиян

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





