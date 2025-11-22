Този плод на нощното шкафче чувствително подобрява съня

Само здрав нощен сън ви позволява да се възстановите от изминалия ден, да се заредите и на сутринта да бъдете свежи и бодри. Ако сънят ви е нередовен, има начин, с който да го подобрите.

Ако дълго се въртите в леглото и заспивате трудно, опитайте да се избавите от това мъчение с помощта на пресен лимон.

Просто го нарежете на кръгчета, поръсете ги с малко сол и ги сложете в чинийка до главата си. Етеричните масла на този приятно ухаещ цитрусов плод ще отпуснат опънатите ви нерви и свежият му аромат ще стимулира производството на серотонин.

По този начин не само ще заспите по-лесно и бързо, но и няма да се будите през нощта. А настроението ви ще се приповдигне подсъзнателно дори по време на съня, защото в присъствието на серотонин, кортизолът има мощен противник. Така на сутринта ще станете лесно, ще бъдете бодри и отпочинали.

През лятото лимонът, в комбинация с няколко пъпки карамфил, прогонва досадните комари. Наистина, мъжките умират през зимата, но за сметка на това женските обичат да се спотайват в помещенията при студени температури и да хапят. Те мразят миризмата на лимона и странят от нея.

При настинка и ангина лимонът повишава защитните сили на организма – не само изстискан в чая, но и вдишван. Като държите на нощното си шкафче лимоновите резени и поемате аромата им, етеричните масла ще попаднат в дихателните ви пътища и ще облекчат дишането ви.