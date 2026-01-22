Този тих враг причинява възпаление – ето как да се предпазите

Натрупването на пикочна киселина и образуването на фини кристали в ставите може да причини голямо възпаление, подуване и силна болка. Това засяга в по-голяма степен мъжете и жените след менопауза.

КАК СЕ ПРОЯВЯВА ВЪЗПАЛЕНИЕТО НА СТАВИТЕ И КАКВО ГО ВЛОШАВА

В случаите на обостряне на ставното възпаление болката е много силна, след появата на зачервяване и подуване в областта при палеца на крака или ставите. Болката може да бъде толкова силна, че самото докосване на засегнатата от възпалението област да е мъчително.

Възпалението на ставите от пикочна киселина се причинява от консумацията на въглехидрати, хидрогенирани мазнини, алкохол, месо и други. Рискът винаги се увеличава от стрес, високо кръвно налягане, инсулинова резистентност, затлъстяване, бъбречни заболявания и други.

Подсладените напитки

В проучване, публикувано в International Journal of Pediatrics, се обяснява, че младите хора, които пият повече подсладени и газирани течности, са по-засегнати от високи нива на пикочна киселина.

Други проучвания сочат, че жените, които пият по една сладка напитка на ден, са със 74% по-застрашени от развитие на възпаление на ставите.

Алкохол

Консумацията на алкохол, особено на бира, има отрицателна роля за здравето на ставите и повишава нивото на пикочната киселина.

КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ПОДУВАНЕТО НА СТАВИТЕ

Ако искате да предотвратите това болезнено заболяване или да го държите под контрол, следвайте следните съвети:

Избягвайте храни с високо съдържание на протеини, като боб, леща, пилешко месо, стриди и мазна риба.

Избягвайте или ограничете консумацията на сирене и бира.

Пийте поне два литра вода на ден, за да изведете пикочната киселина от организма.

Яжте редовно плодове и зеленчуци, особено сладки картофи, кафяв ориз и целина.

Сушените сливи са идеално средство срещу пикочната киселина.

Яжте повече череши и боровинки, защото те са богати на биофлавоноиди и понижават нивата на пикочната киселина.

Черешите и ананасът също помагат срещу пикочната киселина.

Комбинирайте банани, круши, ябълки, череши, ананас, джинджифил и бадеми в блендер и яжте сместа всяка сутрин.

Консумирайте повече джинджифил или чай от джинджифил, за да се преборите с възпалението на ставите.

Пийте 1-2 супени лъжици нефилтриран ябълков оцет, разтворен във вода, или дръжте краката си в басейн с вода и оцет.

Содата за хляб също е полезна за понижаване на пикочната киселина. Препоръчителната дневна доза е 4 чаени лъжички сода за хляб, разтворени във вода.

Натрупването на пикочна киселина в ставите е състояние, което може да доведе до сериозни болки, възпаления и нарушено качество на живот. Макар че засяга по-често мъжете и жените след менопауза, все повече млади хора също попадат в рисковата група поради начина си на хранене и заседналия начин на живот.

За щастие, състоянието може да бъде контролирано с подходяща диета, хидратация и избягване на вредни навици като консумация на алкохол и подсладени напитки. Редовният прием на определени плодове, зеленчуци и натурални средства също допринася за намаляване на нивата на пикочна киселина.

С малко усилия и внимание към храненето и начина на живот можем значително да намалим риска от това болезнено състояние и да запазим здравето на ставите си.

Информацията в тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите на Вашия лекар и няма за цел да обхване всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Възможно е тази информация да не отговаря на специфичните ви здравословни особености. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист. Източник: Actualno.com