Той е ловец по природа! Как да накарате мъжа, по когото си падате, да ви преследва

Мъжете са ловци, които обичат преследването.

Това е факт, макар че много мъже в днешно време се оставят жената да прояви интерес към тях първа.

За съжаление, жените и мъжете имат много различни определения за „проявяване на интерес“. Мъжкото привличане изисква две неща: сексуално привличане и усилия. Както казва сватовницата Пати Стангер, „пенисът избира“. Ако един мъж не е физически привлечен от вас, той няма да почувства истински стремеж да привлече повече от вниманието ви.

Може да проведете прекрасни разговори, които ще продължат с часове. Може да правите секс. Може да видите „истински потенциал“ в него и да се влюбите до уши. За съжаление, ако той не ви намира за сексуално привлекателна, връзката никога няма да се развие много надълбоко.

Втората много мощна и по-малко разбирана част от това уравнение е, че мъжката енергия е най-щастлива, когато постига нещо. Постиженията във връзките за мъжа са когато може да направи жената щастлива, когато й предложи брак или когато той е този който „наси хляба вкъщи“.

В ранните етапи на запознанствата, мъжкото постижение е невинно като да получи телефонния номер или контакта в социалните медии на жената, да я убеди да излезат двамата на среща и др.

А ето и проблемът, когато жената започне да преследва мъжа.

В повечето части от съвременния ни живот стратегията за горещо преследване работи доста добре. Искате ли тази работа? Намерете си тази работа или си проправете собствен път. Искате ли тази къща? Спестете и си я купете. Искате ли този мъж? Е, ето тук става сложно.

Супер изкушаващо е да попаднем в капана на мисълта, че би трябвало да можем да правим нещата във връзките по същия начин, както правим през останалата част от живота си. А именно, херкулесовско усилие. Не само че екстремните усилия не работят, но и прекаленото усилие е бърз начин напълно да саботираме нещата.

Една от причините, поради които преследването на мъже не работи, е, че енергията на постиженията и стремежите е мъжка работа. Той не може да постигне нещо, ако вие отидете при него, кажете му, че е секси и обявите, че искате среща с него в петък в 20:00 часа, докато му казвате профила си в Instagram. Няма мистерия. Вие сте завладели мъжката роля във вашите взаимодействия.

Много мъже намират това проактивно поведение за агресивно, отблъскващо, дори за леко маниакално.

Вместо това, ето как да накарате мъжа да ви преследва:

1. Не организирайте живота си около него

Продължавайте със собствената си рутина и не изключвайте и не пропускайте нищо, което обикновено правите в ежедневието си, само защото чувствате, че трябва да отделите време за него. Не го карайте да изглежда така сякаш постоянно се въртите около него. Появявате се във фитнеса му, пред блока му в любимия му супермаркет и т.н.

2. Използвайте естествения си женски магнетизъм

Да бъдете жена е нещо, което ще привлече вниманието му към вас, но трябва да му покажете, че се интересувате, без да вършите цялата работа. Пример: Използването на женската енергия е да сте щастлива, игрива, флиртуваща и възприемчива към неговите ухажвания. Той трябва да е този, който ще търси повече от вашето време и внимание, докато вие му го позволявате и се наслаждавате на това внимание. Не казвайте „Да“ на всичките му предложения. Накарайте го да се впише в плановете ви и в живота ви, докато вие си поддържате своя собствен ритъм.

3. Накарайте го да мисли за вас

Винаги, когато сте с него, не забравяйте да направите нещо запомнящо се, преди да се разделите, за да не може да спре да мисли за вас. Пример: Целунете го на излизане от колата, за да не може да спре да мисли за следващия път, когато ще усети устните ви върху своите. Не правете нищо прекалено, като например да сте интимни с него твърде бързо.

4. Бъдете мистериозна

Спрете да се опитвате да доказвате стойността си или да обяснявате защо бихте били перфектна двойка заедно. Той трябва сам да разбере това и ако наистина е заинтересован, той ще бъде този, който ще ви задава всички или точно толкова въпроси, колкото вие му задавате. Подходящият ще бъде толкова запленен, че няма да може да си представи да ви изпусне.

5. Разработете дейности заедно

Опитайте се да измислите някои хобита, дейности или игри, които може да ви харесат, дори ако това е да започнете практикуването на нов спорт заедно с него. Накарайте го да мисли за вас следващия път, когато иска да направи нещо, което му е любимо, но във вашата компания. Не се опитвайте активно да му пишете съобщения или да му се обаждате, когато искате да направите нещо подобно с него, или да му изпращате твърде много мемета. Нека той бъде този, който ще ви запомни и ще мисли за вас, точно както вие мислите за него.

6. Не се свързвайте винаги вие с него

Това е може би най-старият трик в книгата за връзки, но изненадващо е, че работи. Ако сте била на среща с мъж, когото наистина харесвате и може би сте го поканили да излезете първия път, оставете го да се постарае да ви преследва следващия път. Не му пишете след среща или след като ви е изпратил съобщение. Дайте му време да осъзнае, че не сте отговорила и той ще отговори, ако иска да продължите да говорите и да се опознавате.

7. Не се опитвайте веднага да дефинирате връзката

Въпреки че е важно да знаеш какво търсите, докато се срещате с някого, не можете да очаквате сериозна връзка от всеки мъж, когото срещнете. Не се страхувайте да приемате нещата небрежно в началото и да видите докъде ще ви отведат. Не принуждавайте мъжа веднага да дефинира връзката ви. Ако отношенията ви са твърде небрежни, кажете му, че всъщност искате нещо по-сериозно. Ако той не иска нещата да се задълбочават, тогава трябва да се измъкнете бързо, докато можете да го направите без той да разбие сърцето ви. Ако се забавите повече в такива отношения, накрая вие ще сте тази, която ще страда.





