Той има тайна? Как да разпознаете женения мъж по 7 издайнически фрази

Ако животът на един човек прилича на „черна кутия“, а достъпът до него е ограничен, това е сериозна причина да изясните ситуацията. В практиката на психолозите, особено в сферата на отношенията, често се чува един и същ въпрос: „Как можах да не забележа? Защо не ми каза веднага?“ Става дума за ситуации, в които една жена разбира, че мъжът, с когото е започнала да гради връзка, вече е женен.

Съвременният женен мъж рядко носи заветния пръстен на пръста си (мнозина го свалят „по работа“ или „по навик“), а страниците му в социалните мрежи може да са щателно изчистени от следи от семейство. Той не действа като карикатурен „сваляч“, а като искрен, заинтересован и свободен човек. Именно затова разпознаването на женен мъж може да бъде трудно.

Въпреки това нашето подсъзнание често улавя несъответствия в речта и поведението. Езикът издава двойствения му живот. Предлагаме да обърнете внимание не на явните извинения, а на онези незабележими, ежедневни фрази, които той изрича сякаш между другото.

Психологът и интегративен психотерапевт Татяна Макел обяснява кои фрази в речта на мъжа могат да издадат семейния му статус, за който той е предпочел да премълчи.

Ето 7 маркера в речта, които трябва да ви накарат да бъдете нащрек.

1. „Дните ми са безумно натоварени, особено вечерите.“



Звучи като: „Аз съм отговорен работохолик“.



На какво да обърнете внимание: конкретиката (или липсата ѝ). Свободният мъж, който се интересува от вас, ще предлага алтернативи: „Днес не мога, но какво ще кажеш за утре?“ или „Вечерта имам съвещание, но ще се освободя към 10, мога да мина за половин час?“.



Жененият мъж описва заетостта си неясно и без алтернативи. Графикът му е монолит, в който не можете да бъдете вписана на постоянна основа. Вечерите, почивните дни и празниците – традиционното „семейно“ време, винаги ще бъдат под въпрос.



2. „Хайде да се видим спонтанно? Ще ти пиша, когато съм свободен.“



Звучи като: „Ценя непредсказуемостта и живея в ритъма на големия град“.



На какво да обърнете внимание: по същество това е пълен контрол върху графика на вашите срещи. Инициативата винаги идва от него. Вие не можете да предложите свой вариант, защото той никога не знае графика си предварително. Това е механизъм за безопасност.



Той се среща с вас само когато са създадени идеални условия за това (жена му е заминала, в командировка е, взел си е отпуск). Вие сте част от неговия таен график, който не може да бъде планиран.

3. „Телефонът ми е голям проблем. Ту батерията пада, ту няма обхват.“



Звучи като: „Не съм IT специалист, случват ми се технически проблеми“.



На какво да обърнете внимание: невъзможността да се свържете с него или да получите бърз отговор в определено време (вечери, нощи, почивни дни). Той може с часове да не вдига телефона, а след това да се оправдае със „заспал съм“, „забравил съм го да се зарежда“, „бях в метрото/на преговори“. Това е начин да създаде буфер между основния си живот и тайния. Обажданията и съобщенията в неподходящо време са основната заплаха за неговата игра.



4. Разкази за миналото в сегашно продължително време



Звучи като: увлекателни истории от живота.



На какво да обърнете внимание: той майсторски разказва за своите пътувания, посещения на ресторанти, битови ситуации, но никога не споменава никого по име и в сегашно време. Не „бях с приятели в Италия“, а „представи си, седиш си в едно римско кафене…“. Не „с колегата Петър“, а „в работата имаме един чудак…“.



Той изтрива конкретни хора, особено жени, от своите разкази, за да не оставя следи.

5. „Не обичам социалните мрежи/Това са пълни глупости/Не поддържам нищо там.“



Звучи като: „Аз не съм повърхностен човек, не ми трябва публичен живот“.



На какво да обърнете внимание: пълна липса на дигитална следа или профил-призрак с аватар и 5 приятели. В 21-ви век социалните мрежи са естествена среда за общуване. Пълното им игнориране (особено ако мъжът е под 50 години) е един от най-ярките червени флагове.



Това е съзнателна позиция, за да не оставя доказателства и да не бъде хванат в таг или случаен коментар. Все пак има изключения, но те са малко и често целият затворен от обществото живот на мъжа ще ви стане достъпен веднага или постепенно. И тогава всички маркери, по които може да се разпознае женения мъж, няма да са нужни, защото ще знаете всичко за него лично.



6. Неясни отговори на директни лични въпроси



Звучи като: философски размишления.



Попитайте: „Къде обикновено прекарваш почивните дни?“



Отговор на свободен мъж: „Ходя на фитнес, срещам се с приятели в бар „Червеното“, понякога излизам извън града“.



Отговор на женен мъж: „О, почивните дни… това е такова мимолетно понятие. Както дойде. Понякога просто искаш да си починеш, да не правиш нищо. А понякога се появяват някакви неотложни задачи. Животът е непредсказуем“.



Отговор има, но той не казва нищо конкретно. По същия начин той ще отговаря и на въпроси за семейството, родителите и плановете за бъдещето.

7. „Ти си толкова различна от всички… С теб се чувствам истински жив“



Звучи като най-желания и искрен комплимент. На какво да обърнете внимание? Тази фраза е класика в жанра. Тя не се отнася толкова за вас, колкото за него. Тя отразява неговата екзистенциална криза и копнеж по нови усещания в рутината на семейния живот. Вие за него сте източник на този жизнен тонус, бягство от реалността. Това не е комплимент за вашата уникалност, а признак, че изпълнявате функцията да „съживявате“ живота му.



Какво да правите с всичко това?



Когато чуете една от тези фрази, не бързайте да правите изводи. Но ако забележите повтарящ се модел от 3-4 пъти, това е сериозна причина да включите режим на наблюдател. Задавайте уточняващи въпроси. Не „С какво си зает?“, а „Какво е това събитие? Кой ще бъде с теб?“. Наблюдавайте реакцията.



Предлагайте спонтанни срещи. „Близо съм до офиса ти, хайде да пием кафе?“. Неговата паника или отказ ще бъдат красноречиви.



Опитайте да се обадите в „неподходящ“ час (тиха романтична вечер) под благовиден предлог. Реакцията му ще разкрие много.



Най-важното е да се доверявате на интуицията си. Ако един прекрасен, внимателен мъж по някаква причина винаги е на разположение само за кратко и животът му прилича на черна кутия, интуицията ви има всички основания да ви подаде сигнали. Не ги пренебрегвайте!



Помнете! Имате право да знаете истината за статуса на човека, с когото започвате връзка. Честността е основно условие за всяка здрава връзка. Ако тя липсва от самото начало, това не е историята, в която си струва да инвестирате своите чувства, време и сърце.





