Той прави това? Значи е емоционално незрял

Без значение на колко години е вашият партньор, може би понякога имате странното усещане, че сякаш негласно в отношенията си с него, вие заемате ролята на родител. Вероятно мислите, че вие сте виновни за това, но може би просто си имате работа с емоционално незрял човек. Какви са признаците за това?

Приятелите му са незрели

Един незрял човек може да предпочете да прекарва време с други, които също нямат емоционална зрялост. Тези типове хора са по-малко склонни да поставят под съмнение, критикуват или предизвикват неговото поведение. Може да откриете, че не харесвате много от приятелите на партньора си заради тяхното поведение.

Може дори да смятате тези приятели за „лошо влияние“ или да се притеснявате, че подклаждат незрялото поведение на партньора ви. Когато вие и вашият партньор общувате с други възрастни (като например когато излизате с приятели, на семейно събиране или посещение на работно събитие), неговото поведение може да ви смути или дори да ви ядоса. Може да почувствате нужда да обясните или да се извините за лошото му поведение.

Не може да запази работата си

Не е необичайно за хора, които са незрели емоционално, да се борят с намирането или задържането на едно работно място. Те може да са били уволнени от няколко работни места поради лошо представяне на работата, отсъствие от работа, междуличностни проблеми с техните колеги или шеф, употреба на вещества или дори неприемливо поведение (като кражба). Ако човек има прекалено загрижени родители, семейство или приятели, които го подкрепят финансово до зряла възраст, той може да продължи да избягва намирането на постоянна работа.

Не може да се справи със стреса

Хората, които са незрели, често нямат здравословни начини да се справят със стреса. Те могат да използват определени дейности, за да избегнат своите чувства, отговорности или нещо друго, което им причинява стрес.

Един емоционално зрял възрастен може да се захване с хоби за облекчаване на стреса, да се довери на приятел, да работи с терапевт или да използва упражнения за облекчаване на стреса. Някой, който е незрял, може да развие пристрастяване към дейност, която насърчава избягването и бягството, като например пристрастяване към видеоигри.

Той не може да проявява емпатия

Това е може би най-големият знак за безпокойство, че вашият партньор е емоционално незрял, но това също може да бъде и голям червен флаг, че той може да причини емоционална вреда на други хора. Въпреки че не всички хора с ниски нива на емпатия желаят да нараняват другите, този фактор може да бъде предшественик номер едно за насилствено поведение. Това се дължи на липсата на разбиране за това как тяхното поведение влияе на другите. Без емпатия, емоционално незрелият партньор е убеден, че той е този, който е бил онеправдан във всеки спор, вместо да поеме отговорност за собствените си действия.

Вашият партньор не уважава вашите граници

Много емоционално незрели партньори ще приемат нечии граници като лична атака и ще се обидят. Независимо дали става въпрос за името ви, достойнството ви, тялото ви или пък нещо друго, което бихте искали да бъде уважавано, никой няма право да пресича тази невидима граница без ваше разрешение.

Не може да задълбочи отношенията си

Някои хора споделят, че техните партньори са емоционално незрели, защото държат взаимоотношенията си повърхностни. Това може да бъде много разочароващо за тези, които искат да научат повече за партньора си и да имат по-дълбока връзка с него. Някои хора не са в състояние да навлязат по-дълбоко в мислите и чувствата си поради травма, невродивергенция или дори културни фактори, така че това не трябва автоматично да се отхвърля като проблем.

Той не иска да помага вкъщи

Някой, който е незрял, може да няма чувство за отговорност за някои от по-обикновените аспекти на живота на възрастните, като плащане на сметки или домакински задачи. Такъв човек също може да откаже да помага с готвенето, почистването или прането. Ако бъде помолен да помогне с домакинската работа, един незрял човек може да отговори раздразнително.

Може да се наложи да бъде „подкупен“ или да поиска компенсация за изпълнение на задачи, които са просто рутинна част от поддържането на дома и функционирането като отговорен възрастен.

Някой, който е емоционално незрял, може също да не осъзнава нуждата от грижа за себе си. Може да се наложи партньорът му да му напомни да си измие зъбите, да се обръсне или да се изкъпе. Може да се наложи на такъв човек да бъде обяснено какво представлява подходящо облекло за социални поводи или събития и да се наложи той да му каже какво да облече или дори да му предложи дрехи.

