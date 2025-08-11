Толкова много жени, а толкова малко предпочитания: Кои са 7-те вида секс, които допадат на нежния пол

На земята има около три и половина милиарда жени, които водят активен полов живот.

Да, представителките на нежния пол са толкова много на брой, а в същото време удоволствие им доставя само сексът в една от изброените по-долу седем разновидности.

Ако сексът се свеждаше до чисто физиологично удоволствие, за него нямаше да се разсъждава повече, отколкото за масажа на стъпалото на крака. Но той е уникално и универсално развлечение. В него има и радост от завоеванието, и риск, и общуване, и алтруизъм, и познание за света, и хазарт.

Невъзможно е да получим всички тези радости наведнъж различните видове секс дават различен вид удоволствие. Преди да дадете предимство на инстинкта си за размножаване, определете какво в леглото най-много ви допада.

Специалистите определят 7 вида секс, които носят най-много удоволствие на жените. Но защо да не опитате всичките и да извлечете максималното от всеки един от тях?

Визуално

Силите ви са на привършване или сте в женска месечна профилактика, това не е повод да се лишавате от всички радости на живота.

„Случва се партньорите да са в периодично несъвпадение на сексуалните фази“, твърди Мелинда Галахър, основател на Американския център за сексуална консултация CAKE.

„Но в това няма нищо страшно“, добавя тя.

Принуждаването към секс в този момент води до съпротива, а отказът до обида. Разбира се, можете да отстоявате позицията си с кръв и пот, но много по-добре е да намерите компромисен вариант. Човекът, за разлика от котката и зайците, е устроен много разумно. Той има ръце и пръсти, с които може да свърши много полезни неща.

Например, да си достави удоволствие сам в присъствието и с активната помощ на пасивната половинка. Най-важното е да не страда от убеждението, че креватните игри, които не завършват с полов акт, са чисто и просто загуба на време.

„Замяната на гениталния секс с орален или с мастурбация, например, дава търсения резултат и в последствие удвоява радостта от фулконтакта при съвпадение на фазите“, твърдят сексолозите.

Сънен секс

Може би мъжът се е събудил посред нощ, само защото задните части на половинката му се допрели точно където трябва, а може и вие да сте заспали на дивана пред телевизора, облечена единствено с тънка, секси блузка… Какво очаквате да си каже той: „Не, не бива да я будя, това е нечовешко…“

Според сексолозите, дори жената да е много уморена, тя рядко ще възроптае против секс в сънено състояние. Но най-важното в случая е мъжът да не изисква от нея усилия.

„Най-добрата поза в този момент е настрани, с лице към гърба на партньорката. Тъй като спящият човек се чувства уморен и слаб, а в такова положение мъжът няма да натежи с тялото си“, пише Пол Джоанидис, автор на книгата „Пътеводител в секса“.

Див секс

Може, само че внимателно, казват сексолозите.

Пиян секс

Да се пие преди секс не е препоръчително, защото алкохолът притъпява чувствителността. Но при някои попритеснителни жени, той помага да се намали напрежението.

По време на бременност

Това е уникален период за жената, особено що се касае до доверието към мъжа, баща на бъдещото й дете. Тя може да се съгласи на това, от което преди се е притеснявала или срамувала.

Плажен секс

От всички водоеми, морската вода е най-благоприятна за секс, макар че и тя има своите подводни камъни.

Бърз секс

„Жената по принцип обича изненади, в това число и сексуални. На повечето ще им хареса, ако мъжът поиска секс на необичайно място – в банята, докато са на гости, в асансьора или в офиса“, казва Мелинда Галахър

Веднага внасяме уточнение, че става въпрос за позната жена, не случайно срещната на улицата.

Необичайното и опасното придава на чувствата тази острота, която по принцип не достига. Само че опасността не трябва да бъде прекалено реална – не си струва мъжът да склонява жената към сексуални удоволствия, ако например тя шофира или се разхождате по крайбрежието на някоя мюсюлманска страна. Иначе това може да бъде всяко едно място, различно от вашата спалня.

Допълнителен чар на ситуацията придава фактът, че мъжът трябва да направи всичко изключително бързо. И той не бива да си мисли, че това ще разочарова жената, която не е успяла да достигне до оргазъм. Емоциите от случващото се ще са достатъчен бонус за нея, за да може тя отново и отново да иска да прави с мъжа шеметни неща в секса.

Романтичен секс

По телефона

Ако сте разделени, телефонният секс с половинката ще помогне да разсеете самотата. Съвет: споделете с него фантазиите си, това ще ви донесе хубави емоции.

Виртуален секс

Макар и по своята същност това да е мастурбация, виртуалният секс помага на хората да се сближат и да преодолеят притеснението си. Не бива да забравяте обаче, че това е само прелюдия към реалния секс, а не негов заместител. Ако обаче днес е специален ден за вас – втора среща или златна сватба, или обратно – вие сте пред развод, тази разновидност на секса няма да ви удовлетвори. Дори най-деловата жена, садо-мазо любителките и други подобни не са равнодушни към романтиката. Дългите, страстни целувки са основата на романтичния секс.

Секс маратон

Помните ли как беше в началото на връзката ви? Вие най-вероятно рядко сте ставали от леглото през първите три дни и в това се състои най-голямата прелест на нощите с непознат – когато страстите кипят до сутринта. А защо да не повторите това и сега?

Съзнанието, че не ви е необходимо да бързате толкова, след като цялото време на бъдещето ви принадлежи? Хубаво е да сте такъв оптимист, но секс маратонът тук и сега не е нещо, от което трябва да се отказвате, дори ако в райсъвета са ви развалили документа за самоличност с печат „омъжена“.

И така, планираме секс маратон. Първото правило е – не го планирайте! Цялата красота в денонощния секс е в неговата спонтанност. Събуждате се в събота сутринта и чувате, че ще бъдете обичана до неделя по обед. Коя жена не би си отменила часа за маникюр и шопинга?

Да си поиграем

Понякога сексуалният живот е добър според технически-статистическите параметри, но въпреки това е скучен. Всеки ден – прелюдия, любимата поза, бурен оргазъм, телевизор, сън. Рискувайки с познатите рецепти, трябва понякога нещо да се променя. Така че изберете нощ за експерименти, снабдете си с лубрикант или секс играчка, експериментирайте с нова поза.

„Понякога трябва нещо да се променя в секса. Експериментите – това е нещото, което различава добрия секс от невероятния“, твърди Галахър

Тук, за разлика от всяка друга ситуация е уместно планирането.

Фантазирайте, измислете сценария на играта, дори реплики, ако щете, но най-важното е няколко дни преди „представлението“ да се въздържате от секс, за да ви стигне хазартът за цялата програма.





