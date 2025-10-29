Тонове боклуци в реката втрещиха преминаващите край Струма при с. Невестино

На грозна гледка се натъкнаха преминаващите завчера край р. Струма при кюстендилското с. Невестино. Във Фейсбук групата „Забелязано в Кюстендил” беше публукуван клип от Варвара Петрова, от който се вижда как р. Струма влачи невъобразимо количество битови отпадъци, явно изхвърляни от недобросъвестни и безотговорни хора. Естетствено, не закъсняха и коментарите:

Севделин Атанасов: Някой е изсипал 2-3 камиона в реката;

Антоанета Димитрова: Голям резил за всички еко милеещи за Кюстендил, реката и чиста природа! Солени глоби трябват!!!;

Маргарита Чернева: Изобщо не се учудвам, след като, ако подадеш сигнал, че някой изсипва боклук не където трябва, те гледат като луд, все едно ти казват: „Що си не гледаш работата“, така ще е, после наводнения и т.н.;

Светла Цонева: Това нещо не са го направили животни, а хорски ръце;

Martin Direkov: Ами ще е ужас, след като всеки идиот си хвърля мизерията където му падне! Така че ние сме отговорни за това!;

Jija Angelova: Неплатили сметки към природата няма! Ще си платим… Въпрос на време!;

Stefania Sokolova: И за тази свинщина кметът ли ви е „виновен”?!;

Миглена Митева: Срамно е, а уж сме мислещи и цивилизовани същества!;

Nina Georgieva: Като не се извози боклукът навреме, отива в реката;

Милена Иванова: То цяло лято водата течеше мътна, при все че нямаше дъждове. Реката беше пълна с мъртви миди, а на два пъти виждахме и мъртва риба, понеже няма кислород във водата. Доколкото разбрах, от Катрищката мина си изпускаха отровите безнаказано в реката;

Красимир Йорданов: Всичко това е от Банщица. Вдигне ли нивото, участъкът след моста при Кухненско се самопочиства;

Martin Velinov: Няма контрол… Няма глоби… Да не говорим, че това си е направо за затвор!

Това са част от коментарите, а въпросът за съзнанието на замърсяващите остава отворен.

ИВАН ПЕТРОВ