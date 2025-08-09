Тонцьорите от Пернишко се връщат със 109 медала от Копривщица, дивотинци направиха фурор

Самодейците от НЧ „Чичо Стоян“ в пернишкото село Дивотино предизвикаха истински фурор на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица 2025. Танцьорите спечелиха първо място с представянето си, председателят на журито проф. д-р Лозанка Пейчева стана на крака, за да ги поздрави. Дивотници изпълниха хора, типични за селото. Наградата получи Николай Стефанов от Дивотино, като най-дългогодишния танцьор на фестивала. Той е бил и на първото му издание.



В дивотинския състав играе цялата му фамилия баща, син, майка, дъщеря и снаха. „Благодарение на семейства като тези, нашият фолклор ще бъде съхранен и предаден на бъдещите поколения“, каза водещият на фестивала. Граовци спечелиха общо 109 медала от фестивала. Най-многобройната и продължителна програма бе тази на област Перник. В нея участваха над 39 читалища самодейни състави, индивидуални изпълнители и състави от Перник, Радомир, Брезник и Земен.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





