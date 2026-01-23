Топли чеснови хлебчета с италиански сос

Необходими продукти

За тестото

бяло брашно – 450 г

прясно мляко – 250 мл леко затоплено

суха мая – 7 г

захар – 1 с.л.

сол – 1 ч.л.

яйце – 1 бр.

зехтин – 2 с.л.

меко краве масло – 50 г



За пълнежа с пармезан

краве масло – 40 г, разтопено

чесън – 3 скилидки

пармезан – 80 г, настърган

сушен риган – 1 ч.л.

сушен босилек – 1/2 ч.л.

черен пипер – на вкус



За билковото масло

краве масло – 30 г, разтопено

чесън – 1 скилидка

пресен магданоз – 1 с.л.

пресен босилек – 1 с.л.

сол – на вкус

За соса Маринара

зехтин – 2 с.л.

лук – 1 малка глава

чесън – 2 скилидки

белени домати от консерва – 400 г

доматено пюре – 1 с.л.

захар – 1/2 ч.л.

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

сушен босилек – 1 ч.л.

Начин на приготвяне

В купа се смесват млякото, захарта и маята и се оставят за кратко да се активират, след което се добавят яйцето, солта, зехтинът и постепенно брашното, като се омесва меко тесто.

Добавя се мекото масло и месенето продължава до гладка и еластична консистенция, след което тестото се покрива и се оставя да втаса до удвояване на обема.

Втасалото тесто се разточва на правоъгълник с дебелина около 5-6 мм, намазва се с разтопеното масло, смесено с пресования чесън, ригана, босилека и черния пипер, поръсва се равномерно с настъргания пармезан и се навива стегнато на руло откъм дългата страна.

Рулото се нарязва на шайби с дебелина 3-4 см, които се подреждат в тава с хартия за печене и се оставят за второ кратко втасване.

Чесновите хлебчета се пекат в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят, а веднага след изваждане се намазват обилно с билковото масло.

Междувременно за соса Маринара в касерола се загрява зехтинът, задушава се ситно нарязаният лук до омекване, добавя се чесънът, след което се слагат доматите, пюрето и подправките, и сосът се оставя да къкри около 15 минути до сгъстяване.

Пармезанът в пълнежа карамелизира леко по краищата на рулцата по време на печене, което създава характерната златиста коричка и дълбок умами вкус, а билковото масло запазва хлебчетата меки и ароматни дълго време./готвач.бг