Топли чеснови хлебчета с италиански сос

Необходими продукти
За тестото
бяло брашно – 450 г
прясно мляко – 250 мл леко затоплено
суха мая – 7 г
захар – 1 с.л.
сол – 1 ч.л.
яйце – 1 бр.
зехтин – 2 с.л.
меко краве масло – 50 г
За пълнежа с пармезан
краве масло – 40 г, разтопено
чесън – 3 скилидки
пармезан – 80 г, настърган
сушен риган – 1 ч.л.
сушен босилек – 1/2 ч.л.
черен пипер – на вкус
За билковото масло
краве масло – 30 г, разтопено
чесън – 1 скилидка
пресен магданоз – 1 с.л.
пресен босилек – 1 с.л.
сол – на вкус
За соса Маринара
зехтин – 2 с.л.
лук – 1 малка глава
чесън – 2 скилидки
белени домати от консерва – 400 г
доматено пюре – 1 с.л.
захар – 1/2 ч.л.
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
сушен босилек – 1 ч.л.
Начин на приготвяне
В купа се смесват млякото, захарта и маята и се оставят за кратко да се активират, след което се добавят яйцето, солта, зехтинът и постепенно брашното, като се омесва меко тесто.
Добавя се мекото масло и месенето продължава до гладка и еластична консистенция, след което тестото се покрива и се оставя да втаса до удвояване на обема.
Втасалото тесто се разточва на правоъгълник с дебелина около 5-6 мм, намазва се с разтопеното масло, смесено с пресования чесън, ригана, босилека и черния пипер, поръсва се равномерно с настъргания пармезан и се навива стегнато на руло откъм дългата страна.
Рулото се нарязва на шайби с дебелина 3-4 см, които се подреждат в тава с хартия за печене и се оставят за второ кратко втасване.
Чесновите хлебчета се пекат в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят, а веднага след изваждане се намазват обилно с билковото масло.
Междувременно за соса Маринара в касерола се загрява зехтинът, задушава се ситно нарязаният лук до омекване, добавя се чесънът, след което се слагат доматите, пюрето и подправките, и сосът се оставя да къкри около 15 минути до сгъстяване.
Пармезанът в пълнежа карамелизира леко по краищата на рулцата по време на печене, което създава характерната златиста коричка и дълбок умами вкус, а билковото масло запазва хлебчетата меки и ароматни дълго време./готвач.бг