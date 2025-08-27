Топлото време се завръща с пълна сила, до 35 градуса в края на август

Днес ще бъде слънчево. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София – около 28°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната – по-често умерен. Температурите ще се повишават и в петък максималните ще бъдат предимно между 30° и 35°.





