Топчета от кайма с ориз

Дата:
от: Готви със Струма
( 339 )

Необходими продукти:

кайма смес1 кг
 ОРИЗ200 г
 кромид лук1 глава
 зелка1/2 средно голяма
 доматено пюре2-3 с. л.
 Магданоз2-3 стръка
 Копър2 стръка
 сол на вкус
 захар

Начин на приготвяне:



  1. Омесете каймата с ориза, като предварително заделите 2 с. л. от него за по-късно.
  2. Оформете средни по големина топчета. Наредете ги на дъното на голяма тенджера.
  3. Върху тях наредете нарязания на ситно кромид, настъргания на едро ренде морков, нарязаното зеле и заделения ориз. Изсипете доматеното пюре или кубчетата домати и поръсете със ситно нарязаните пресен копър и магданоз, солта и захарта.
  4. Сипете около 2 ч. ч. вода и сложете да се готви на тих огън на котлона около 1 час. От време на време внимателно разбърквайте ястието.

