Топчета от кайма с ориз

Необходими продукти:
|кайма смес
|1 кг
|ОРИЗ
|200 г
|кромид лук
|1 глава
|зелка
|1/2 средно голяма
|доматено пюре
|2-3 с. л.
|Магданоз
|2-3 стръка
|Копър
|2 стръка
|сол на вкус
|захар
Начин на приготвяне:
- Омесете каймата с ориза, като предварително заделите 2 с. л. от него за по-късно.
- Оформете средни по големина топчета. Наредете ги на дъното на голяма тенджера.
- Върху тях наредете нарязания на ситно кромид, настъргания на едро ренде морков, нарязаното зеле и заделения ориз. Изсипете доматеното пюре или кубчетата домати и поръсете със ситно нарязаните пресен копър и магданоз, солта и захарта.
- Сипете около 2 ч. ч. вода и сложете да се готви на тих огън на котлона около 1 час. От време на време внимателно разбърквайте ястието.