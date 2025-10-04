Топъл обяд ще получават 80 души в Кочериново

Кметът на Кочериново Станислав Горов е подписал анекс за удължаване на срока на договора по проект „Топъл обяд в община Кочериново“, като по този начин се осигурява непрекъсваемост на предоставяната услуга до 31 януари 2026 година.

80 лица от община Кочериново ще продължат да получават топъл обяд по домовете си. Всеки работен ден потребителите на социалната услуга получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта се предоставя и десерт.

Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене, предаде „Фокус”. Храната се приготвя и доставя по домовете на потребителите в работни дни от избран доставчик.



