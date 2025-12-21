Топ реализаторът на „Пирин“ /Рз/ Зл. Кьосев се закани на ЦСКА, заралии шокираха непобедения лидер, но останаха зад разложани

Топ реализаторът на „Пирин“ /Рз/ при победата с 3:0 над „Черно море“ в междинката на Супер Волей-лигата Златко Кьосев анализира кое е било силното оръжие на тима за превъзходството срещу моряците и се закани на ЦСКА в заключителния есенен двубой в понеделник. „Изиграхме добър мач срещу варненци и сме много радостни от успеха в три гейма. Смятам, че елементът, с който превъзхождахме противника в този мач, беше началният удар. Това ни помогна значително. До момента представянето ни в първенството е добро, без сериозни амплитуди в играта. Вярвам, че през втория полусезон ще успеем да подобрим още повече представянето си. Чувствам се чудесно в „Пирин“. Тук срещнах хора, които се отнасят с нужната доза професионализъм и разбиране към мен, и съм благодарен за начина, по който бях приет в отбора. Вярвам, че имаме сили да покажем добра игра и в последния кръг срещу ЦСКА, и се надявам да спечелим“, заяви 32-годишният посрещач, племенник на легендата от дупнишкото село Баланово Борислав Кьосев.

В закриващия мач от кръга през седмицата „Берое“ шокира непобедения лидер „Локомотив“ /Пд/, както го направи няколко дни по-рано срещу „Нефтохимик“. Хората на Мирослав Живков сразиха Найден Найденов и компания в своята зала с 3:2 /25:16, 14:25, 28:26, 19:25, 15:13/. На паркета се разрази истинско дерби, продължило над 2 часа, в което заралии със зъби и нокти нанесоха първото поражение на пловдивчани през кампанията и така се изравниха с разложани по брой победи и по точки, но останаха зад тях в подреждането заради по-лошото геймово съотношение. Въпреки че стъпиха накриво в Стара Загора, железничарите запазиха водачеството си преди челния сблъсък с втория „Нефтохимик“ за край на полусезона.

СТОЙЧО СТОИЦОВ