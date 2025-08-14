Топ строителят от Дъбница Бисер Узунов с остър завой към селското стопанство – прави парник за зеленчуци с площ 26 дка

Мощният строителен предприемач Бисер Узунов от Гърмен, който през последните години спечели десетки обществени поръчки за милиони левове чрез ремонти на пътища, площади и сгради в Пиринско и дори преди 2 месеца реши да добави към предприятието си за бетон и асфалтова база и мобилен бетонов център в Гърмен, направи рязък професионален завой в посока селско стопанство. Августовската му идея е да изгради парник за производство на зеленчуци в родното с. Дебрен. Ще го прави чрез основната си строителна фирма „Билдинг Компани“ ООД.

Имотът, който бившият съветник от ДПС си е харесал за мястото на парника, е с площ от 38.884 дка и към момента е изоставена нива. Там Узунов планира да направи изкоп за основите на парника, който ще е с готови стоманени конструкции и ще бъде покрит с полиетилен.

Съоръжението ще бъде предназначено за отглеждане на сезонни зеленчуци и няма да се ползва целогодишно, декларирал е Узунов пред институциите на МОСВ.

За наторяване на растенията ще се използва оборска тор и калиеви и фосфорни торове.

Парникът ще бъде изграден в две-трети от имота, тоест ще е около 26 дка. Растенията ще се напояват гравитачно, без използване на капкова система. Узунов вече е представил в Басейнова дирекция удостоверение №83/2025 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, в което е посочено, че дружеството обслужва територията под бъдещия парник и със строителя дори вече имат сключен договор за напояване.

Това всъщност не е първата „изневяра“ на Б. Узунов спрямо строителството. Той има и луксозен хотелски комплекс в с. Дъбница, в който преди време предприемачът вдигна сватба на дъщеря си за 500 гости и със специалното участие на шоумена Красимир Радков. Узунов е собственик и на рибарска вила с база за спортен риболов, щедро съфинансирана по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” със 193 401,31 лева.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





