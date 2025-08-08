Трагедия в Китай: 10 загинали и десетки в неизвестност след наводнения

Най-малко десет души загинаха, а тридесет и трима са в неизвестност след внезапни наводнения, причинени от проливни дъждове в северозападната китайска провинция Гансу. Това съобщи държавната телевизия CCTV, като уточни, че бедствието е започнало на 7 август.

Китайският президент Си Дзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за издирването и спасяването на изчезналите хора. Държавният глава е наредил на властите по всички региони „решително да преодолеят самодоволството“ и да засилят превенцията, като се има предвид „честото възникване на екстремни метеорологични явления“, допълва CCTV.

Кадри, споделени от китайските пожарни служби в социалната мрежа Weibo, показват спасители, които превеждат хора през бурни, сиви води в едно от засегнатите села. Публикувани от местните власти снимки показват пътища, изцяло покрити с кал и големи скални късове.

Природните бедствия са често явление в Китай, особено през лятото, когато в някои региони падат проливни дъждове, а други страдат от екстремни горещини. Само преди месец наводнения в северната част на Пекин отнеха живота на 44 души, като най-тежко засегнати бяха селските предградия на столицата.

Китай е най-големият емитент на парникови газове в света – основен фактор за климатичните промени, които допринасят за по-честите и интензивни екстремни метеорологични явления. Същевременно страната е световен лидер в областта на възобновяемата енергия и си е поставила за цел да постигне въглеродна неутралност до 2060 г.






