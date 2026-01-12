Трагедия в планината! Скиор загина в Пирин, излязал извън пистите

Скиор е загинал в Пирин. Сигнал за инцидента е получен в Планинската спасителна служба (ПСС) в неделя следобед. По първоначалната информация скиор на около 55 години е излязъл извън пистите и заради лошите метеорологични се е подхлъзнал и е ударил главата си, съобщава БГНЕС.

От ПСС потвърдиха, че той е загинал на място. Скиорът е бил без предпазна каска. Няколко екипа веднага са реагирали на сигнала, но те само са констатирали смъртта.

Не са подходящи условията за туризъм без добра екипировка и подготовка, посочиха от Планинската спасителна служба.

Температурите в планините са отрицателни – от минус 10 градуса, а на някои места достигат до минус 20 градуса. Заледено е, със значителна облачност, на места има силен вятър.

От ПСС съветват туристите да подходят с внимание при заледяванията в планините и да имат добра екипировка.

Жълт код за ниски температури обявиха от НИМХ за 18 области на страната за днес.

Минус 14,6 градуса минимална температура е измерена тази сутрин в района на Рожен, съобщиха от метеорологичната станция на върха.

Снежната покривка на Роженските поляни е 18 см. В Пампорово термометрите отчетоха минус 15 градуса, според информация от Планинската спасителна служба в курорта.