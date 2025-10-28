Трагедия в Рударци! Огънят приклещи баща и син в горящата им къща, 87-г. мъж почина

Сигнал за пожар в къща в пернишко с. Рударци бил подаден тази сутрин около 6, 32 ч. Два екипа огнеборци от РСПБЗН – Перник реагирали незабавно. На място установили, че гори двуетажна сграда, като пламъците тръгнали от северната страна на постройката, където имало залепена лятна кухня. Огнеборците изяснили, че в сградата имало двама човека – баща и син, като синът бил на втория етаж и успял да излезе от горящите помещения, но не можал да евакуира 87-годишният си баща, който бил на първия етаж. Огнеборците извадили възрастния мъж от огъня, който най-вероятно получил натравяне от отровните газове при горенето. Пристигналият на място екип на спешна помощ го транспортирал в Спешно приемно отделение на пернишката болница, но лекарите не можали да го спасят и той починал. На къщата и лятната кухня са нанесени значителни материални щети в резултат на горенето. Причината за пожара е в процес на установяване. Служители от Второ РУ извършват оглед на място и е започнато досъдебно производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА