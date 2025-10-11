ТРАГИЧЕН ИНЦИДЕНТ! 21-годишен мъж загина при тежка катастрофа край Благоевград

На 11.10.2025 г. около 18:40 часа в района на разклона за с. Бучино и с. Бело поле е станало ПТП, при което лек автомобил „БМВ“, управляван от 21-годишен мъж от гр. Благоевград, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти. В резултат на инцидента, водачът на автомобила е починал, а 28-годишен негов спътник от гр. Благоевград е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба.