Традициите на Сурва оживяха в най-дългото село в България-Градево

С всяка изминала година празникът Сурва в село Градево става все по-многоброен и по-впечатляващ. За четвърта поредна година жителите на селото възродиха и почетоха древния обичай, съхраняван и предаван от поколения градевци.

В тазгодишното издание на Сурва участие взеха около 120 сурвакари, които пресъздадоха автентични ритуали и традиции, свързани с прогонването на злите сили и наричанията за здраве, берекет и плодородие през новата година. Портите на къщите в селото бяха широко отворени за скъпите гости – сурвакарите, които бяха посрещани с радост и уважение.

Начело на кукерската група застана кметът на село Градево Николай Филимонов, който заедно с кмета на община Симитли Апостол Апостолов и участниците в обичая поведоха дълго хоро на центъра на селото. Празничната атмосфера събра на едно място жители, гости и преминаващи през най-дългото село в България – Градево.



Зрителите имаха възможност да се насладят на красиви кукерски костюми, тежки звънци и автентични маски, носещи символика, магия и дълбока обредност. Възрастни и млади сурвакари преминаха по улиците на селото, пеейки традиционни песни и изпълнявайки ритуали, които от векове са част от българското културно наследство.

Сурва в Градево за пореден път доказа, че когато традицията се пази с любов и отдаденост, тя продължава да живее и да обединява хората, предавайки духа на българщината на следващите поколения.