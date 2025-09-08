ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО! Крем карамел, супа, пилешко и свинско с кестени, боб в панталони сред атракциите на първия по рода си дегустационен празник в Брежани

Автентичният вкус на традиционни ястия и новаторски виждания демонстрираха майстори готвачи на първия по рода си дегустационен празник в Брежани. Събитието събра на площада в селото десетки жители и гости от община Симитли, а в своеобразната кулинарна изложба се изявиха дами от Градево, Черниче, Полето, Симитли, Ракитна, Крупник, Железница, Осеново, домакините. Като част от музикалната програма за доброто настроение на празнуващите допринесоха и фолклорни групи от региона. Имайки предвид, че Брежани е известено със своите кестени, то акцент бе поставен именно на тези вкусни есени плодове с препратка както с към миналото, така и към нови ястия. В унисон с това организаторите от сдружение „Хора и традиции“ представиха книга-рецептурник „На кестена с любов“ с над 80 рецепти за предястия, супи, сладкиши и гозби с кестени. Наред с това авторът Румяна Панова описва и включва в книгата ценна информация за приложението на кестените и техните качества. Присъстващите поздравиха и зам. кмета „ Проекти и програми“ на община Симитли Маруся Филатова и управника Апостол Апостолов, който коментира, че празникът е добавка към културния календар, и се надява да стане традиционен.

Специален гост бе известният кулинарен специалист Иван Звездев. Самият той е голям приятел на Брежани. Още през 2010 година открива първото издание на празника на брежанския кестен и популяризира майсторството на местни жени.

„Много съм любопитен за новите неща. Естествено, ще пооткрадна нещо, като ще цитирам авторите. Кулинарията е вечна, винаги се развива. Сега е време да популяризираме кестена. Това е моята роля и цел – да се опитам да бъда полезен с това, което можем да споделим и покажем на останалите жители на планетата, пък и на извънземните, ако ги има“ каза Иван Звездев и собственоръчно приготви 120 порции пилешко с булгур и кестени по авторска рецепта. За целта бяха използвани специално поръчаните кестени от Италия, а Звездев, пристигнал с кемпер, извади голем газов котлон, солидна метална тава и заедно с помощниците си демонстрира уменията си пред погледа на всички.

А на трапезата имаше от всичко. Като се започне от домашна мътеница, вино, ракия, плодове, зеленчуци, баници, погачи, питки, качамак, пърженица и се стигне до действителни смели решения и експерименти с кестени…

Сред най-дейните участници бе 81-годишната баба Катерина Лулейска, която държеше да подчертае, че е родена, израснала и омъжена в съседното село Ракитна, а иначе е определяна за един от стожерите, за опазването на кулинарните традиции и не само. След цяла нощ, прекарана край печката на дърва, тя представи гозба с ориз, месо и суджук, характерен за Йордановден, коледна питка и колаче, баница с праз и такава с кестеново брашно и тиква… „Не е точно брашно, а се получава нещо като каша, след като кестените се сварят и смачкат. Сместа се подсушава и към нея се добавя тиква, защото сега кестени още няма. Тези са от миналата година и ги извадих от фризера“, сподели изтъкнатата кулинарка и изрази мнение, че кестените са най-хубави „чисти“ – печени или варени, но задължително с чаша вино. Що се касае до технологията и тънкостите, баба Катя заяви, че не използва електрическа печка и фурна, готви единствено на дърва, защото „черната печка“ придава много по-различен и хубав вкус на гозбите в сравнение в съвременните уреди. Впечатление направи, че наред с вкусните гозби на щанда на К. Лулейска бяха подредени и патладжани /бели на цвят/, няколко вида домати, краставици, чушки, смокини… всичко собственоръчно произведено от нея. Освен духа, енергията и отдадеността на баба Катя, любопитен е и фактът, че тя е близка приятелка с Иван Звездев, който е гостувал три пъти й в дома в Ракитна и заснема цяла поредица епизоди край старата печка.

„Със сигурност през последните 15 години нещата са се развили много. Виждам, че бабите /както ги наричат/ много сериозно следят всички готварски формати и започват да използват продукти от съвременната кухня. Това означава, че сме на нов етап в нашето хранене. Така например навремето не е имало ориз, а се използвал булгур. Сега обаче се установява, че ястието е по-вкусно с булгур, пък и по-полезно“, коментира Иван Звездев. Попитан от репортер на „Струма“ за приятелството си с баба Катя, мастър шефът призна, че знаел телефонния й номер наизуст, винаги на Ивановден тя му звъняла първа, а иначе го е впечатлила най- много с бракадан /качамак с царевично брашно и урда/.

Сред пазителите на традициите и корените е и 82-г. баба Райна Гюрова, която е живото съкровище на Брежани. Тя участва в празника заедно с една от правнучките си – Любима, и двете получиха заслужени поздравления за вложеното майсторство и старание.

За попарника, сладките с грозде, лютеницата разказаха и жените от Градево. Те бяха приготвили специална кошница с домашни плодове и зеленчуци, която бе подарена на кмета на кмета Апостол Апостолов, а с дарове от природата бе изненадан и Иван Звездев.

Що е то боб с панталони разкриха кулинарките от Черниче „Това е сух и шарен боб, който е от меко семе, не е на конци и се вари заедно с шушулката. Обикновено се приготвя със сланинка, но сега е със запръжка, защото е постен. Задължително се слага сух джоджен и чушка“, сподели Веска Стоилова

Че кестените са хубави във всякакъв вид и придават специфичен вкус на десертите и ястията, констатира Даниела Иванова от Брежани, приготвила пилешко с ябълки, кестени и канела.

Като новатор кухнята се изяви и Весела Миленкова.

„Трябваше да направим ястие с кестени и аз реших, че всички други неща са приготвяни, затова реших да заложа на нещо ново – крем карамела с кестени. Използвах 1 литър мляко, 7 домашни яйца, 7 лъжици захар и 4 за карамела. След карамелизирането и изсипването на сместа в съда се слагат варените и пресовани кестени, в случая използвах около 400 грама. И като се обърна крем-карамелът, кестените стоят отгоре, като са леко хрупкави“, сподели авторът на иновацията Весела Миленкова, която е омъжена в Брежани. Тя издаде в аванс, че има и други идеи /поне 3-4/ за кулинарни експерименти и една от тях специален крем – сос от кестени за ястия с пилешко месо. Що се касае до съхранението на така важния и ценен продукт, младата жена обясни, че кестените се берат в края на октомври. Обелват се и се слагат във фризера сурови, но задължително трябва да са вакумирани, защото така не променят вкуса си и се запазва свежестта им.

На нова рецепта – крем супа от кестени и крутони заложи и Антоанета Николова от Брежани.

„Кестените, около 200 грама, трябва да са добре сварени, обелени и пасирани. Слага се джинджифил на коренче, целина /с корените и листата/ Предварително се задушава кромид и праз лук, след което във врящата вода се изсипват всичките зеленчуци и се варят до пълно омекване. Накрая супата се пасира. За да бъдем в тон с нашата природа и Пирин планина, крутоните са направени с риган, а за да бъде иновативна – отгоре на крем супата съм настъргала пармезан“, разказа А. Николова, която с много любов и фантазия бе направила и шоколадов крем с кестени, сметана, прясно мляко, пудра захар и филиран бадем.

Специално жури, начело с Иван Звездев, мина по масите и дегустира прекрасните ястия. Предварително бяха приготвени статуетки за първа, втора и трета награда, но тъй като всички участници бяха вложили много любов, талант и ентусиазъм, то журито отличи със заслужени награди – плакети MasterChef, всички.

Първата по рода си дегустация- гурме бе прелюдия към празника на кестена, който ще се проведе на 25 октомври в Брежани. Във връзка с опазването и популяризирането на традициите кметът Апостолов изрази готовност да бъде организирано и ново събитие – празник на благата баница в Долно Осеново.

Стожерите – Катя Лулейска и баба Райна Гюрова с правнучката Любима , при представянето на гозбите си Дамите от Черниче, сред които бе и майсторката на боба с панталони Веска Стоилова Жените от Осеново и от Градево, които бяха приготвили и специална кошница с дарове от природата Част от авторите на иновативни рецепти с кестени – Даниела Иванова , Весела Миленкова , Антоанета Николова

Кметът Апостол Апостолов при връчването на кошницата Моменти от празника, който събра десетки жители и гости на община Симитли Иван Звездев лично мина по масите и приготви гурме ястие по авторска рецепта

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





