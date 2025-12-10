ТРАДИЦИИ! Накичени със здравец, бабите от клуб „Втора младост” в Разлог показаха истински майсторлък при приготвянето на капама в Центъра за социална рехабилитация

Днес сградата на Центъра за социална рехабилитация в Разлог се изпълни с уют, смях и неповторимия аромат на една от най-обичаните разложки гозби – традиционната капама.

Под вещите ръце на бабите от клуб „Втора младост“, накичени със здравец, присъстващите станаха свидетели на истинска кулинарна демонстрация по стара разложка рецепта. Те показаха стъпка по стъпка как се приготвя ястието, предавано от поколение на поколение, и разкриха любопитни тайни – като символиката на дафиновия лист, който според старите вярвания носи късмет и благоденствие.

С много топлота и чувство за хумор бабите споделиха и легендата за произхода на името „капама“. Според стария разказ „останало едно листо зеле и невестата се чудила, чудила… накрая го сложила най-отгоре – като капица“. Именно така се появило името на ястието, което и до днес е истинска гордост за Разлог.

Потребителите на центъра имаха възможност не само да наблюдават, но и да се включат в приготвянето на това емблематично местно ястие и да усетят духа на разложката традиция отблизо.

Събитието бе уважено и от зам. кмета на община Разлог Гергана Костова, която с усмивка поздрави всички и им пожела здраве и повече поводи за радост.

