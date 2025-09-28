Традиции, цветове и вкусове обагриха Празника на плодородието в Кюстендил, площад „Велбъжд” се превърна в танцуваща сцена

В сцена на традиции, цветове и вкусове се превърна Празникът на плодородието в Кюстендил, официално открит в събота от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

„Добре дошли в Кюстендил – античния град Пауталия, добре дошли в овощната градина на България! За мен е огромно удоволствие да ви посрещна на нашия пъстър площад. Нека покажем изобилието от плодове и зеленчуци, които въпреки тежката за земеделието година отново са тук. Точно такива моменти ни обединяват и ни доказват, че Кюстендил е бил, е и ще бъде овощната градина на България въпреки всички трудности”, посрещна гостите градоначалникът.

Сред официалните гости на събитието бяха зам. министърът на земеделието и храните Иван Капитанов, зам. министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова, народни представители, областният управител инж. Методи Чимев, председателят на ОбС – Кюстендил Димитър Велинов, директорът на Института по земеделие – Кюстендил д-р Илияна Кришкова, общински съветници.

В програмата имаше фолклорни изпълнения, демонстрации и дегустации, детска анимация и фотосесии. Младежкият център и Гимназията по туризъм показаха как се приготвя лютеница, с която присъстващите бяха нагостени, а от „Ученическо хранене” раздаваха печени ябълки, тиква и натурални плодове.



Вечерта площад „Велбъжд“ се превърна в танцуваща сцена. Големият празничен концерт с Тино, Роби и Криско взриви публиката, а хиляди кюстендилци и гости на града въпреки лошото време пяха и рапираха заедно със звездите. Специалният момент на вечерта беше общото изпълнение на хита „Мале“ от Роби и кюстендилския славей Мона, което буквално разтърси площада и развълнува феновете в родния й град.

ИВАН ИВАНОВ





