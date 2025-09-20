Топ теми

Традиционен велопоход събра ентусиасти в Добринище

Дата:
от: Събития
За поредна година, по случай празника на град Добринище, се проведе традиционен велопоход.

Този сутрин, точно в 9:00 часа, ентусиастите дадоха старт на незабравимо приключение. Маршрутът започна от град Добринище, през пътя за хижа „Гоце Делчев“, където изкачването беше наистина вълнуващо! 

Оттам трасето се отклонява по красиви горски пътища и пътеки, водещи към параклис „Свети Никола“, а обиколката, която е с обща дължина 18 километра завърши обратно в Добринище.
Благодарим на всички участници и организатори, които създадоха тази незабравима атмосфера! 



